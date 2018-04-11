В Угорщині припинили існування два опозиційні ЗМІ

В Угорщині 11 квітня припинили існувати два опозиційні засоби масової інформації – газета Magyar Nemzet («Угорська нація») та радіо Lánchíd («Ланцюговий міст»).

Magyar Nemzet, провідна опозиційна газета консервативного спрямування з 80-літньою історією, припинила виходити через фінансові труднощі. Також перестала існувати онлайн-версія цього видання.

Magyar Nemzet була одним із найбільших критиків чинної угорської влади.

Коаліція очолюваних Віктором Орбаном партій ФІДЕС-ХДНП перемогла 8 квітня на парламентських виборах із великим відривом від суперників, набравши майже 50 відсотків голосів, що дає їй право утворити конституційну більшість.

За словами заступника головного редактора часопису Жомбора Дьєрдя, після виборів така доля очікує на всі журналістські колективи, хто «насмілиться підняти бодай слабкий голос критики» в бік влади. Він додав, що Magyar Nemzet останнім часом публікувала в себе на сторінках матеріали про зловживання можновладців, які в інших країнах ЄС «вже б давно призвели до їхньої відставки».

Журналіст каже, що влада також унеможливила роботу незалежних периферійних мас-медіа, щоб «закрити від населення об’єктивну інформацію». Замість цього створені маніпулятивні ЗМІ, які продукують пропаганду, зазначив Жомбор Дьєрдь.

Те саме трапилося і з радіо Lánchíd.

Відповідаючи на запитання закордонних журналістів на міжнародній прес-конференції у Будапешті, Віктор Орбан заявив, що угорський уряд і він особисто «не займаються бізнесовими справами редакцій, які перебувають у приватних руках» і що майбутнє цих мас-медіа – справа їхніх власників.

Керівник Національної спілки журналістів Міклош Гарґітаї, у минулому провідний працівник газети Népszabadság, яка припинила існування з економічних причин 8 жовтня 2016 року, вважає закриття Lánchíd та Magyar Nemzet «політичною справою».