Тисячі людей протестують у Будапешті проти «закону про рабську працю»

У столиці Угорщини Будапешті 12 грудня відбувається кількатисячний противладний мітинг протесту. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, люди, зокрема, протестують проти законодавчих змін у трудовому кодексі щодо річного збільшення позаурочних годин (з 250 до 400 годин у залежності від умов конкретного колективного договору), вже названих опозицією «законом про рабську працю».

Крім того, демонстранти виступають проти реформи судової системи, за які сьогодні проголосувала проурядова парламентська більшість.

Опозиція вважає ці нормативні нововведення неконституційними. Її представники не брали участі у процедурі голосування, влаштувавши у парламенті гучне скандування.

Кількасот вуличних демонстрантів спочатку зібралися на площі Кошут перед парламентом. Після того, як вони вирушили середмістям Будапешта, закликаючи перехожих долучатися до акції протесту, кількість учасників почала зростати. Протестувальники вигукували антиурядові лозунги і вступали в словесні перепалки з поліцією. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, подекуди проти демонстрантів правоохоронці застосовували сльозогінний газ.

Пізно ввечері демонстранти знову повернулися під стіни парламенту. Молоді люди намагалися штурмувати поліцейський кордон на вході до будівлі Національних зборів Угорщини. Але натовп час від часу відтісняють назад, застосовуючи сльозогінний газ. Солідарність із демонстрантами проявляють власники легкових автомобілів.

За даними опитування консалтингової компанії Policy Agenda, 83 відсотки працюючих не підтримують такі зміни у трудовому законодавстві.