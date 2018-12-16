В Угорщині знову протестували проти «закону про рабську працю» і підконтрольних урядові судів

В Угорщині демонстранти знову вийшли на вулиці столиці Будапешта протестувати проти нового закону про підвищення щорічного ліміту понаднормових годин роботи і судової реформи, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. За цей тиждень це вже четвертий масовий виступ.

У вихідний, але морозний день кількість демонстрантів, за приблизними оцінками новинних каналів, перевищила 10 тисяч осіб. Також до хвилі протестів у столиці приєдналися і жителі шести угорських регіонів у містах Сеґед, Дьєр, Дебрецен та інших.

Учасники мітингу пішки подолали десятки кілометрів вулицями столиці під прапорами Угорщини і Європейського союзу, закликаючи мешканців міста приєднуватися до акції протесту. Серед демонстрантів – представники лівих опозиційних партій, студентські організації чи громадські активісти, які виступають проти змін, запроваджуваних правим урядом прем’єра Віктора Орбана, а також профспілки.

Пізно ввечері вони прийшли на вулицю Куніґунди до будівлі Національного громадського телебачення. Представники опозиційних партій оприлюднили 5 пунктів вимог до уряду країни: скасування закону про підвищення щорічного ліміту понаднормових годин роботи («закону про рабську працю»), зменшення понаднормових годин правоохоронцям, створення незалежних судів та європейської прокуратури і незалежних мас-медіа.

На вимогу протестувальників поліція пропустив в будівлю Громадського телебачення кількох депутатів парламенту від опозиційних партій, які хотіли зачитати це звернення у прямому ефірі, але охорона телестанції заявила їм, що це неможливо.

Акція мала практично мирний характер до самого пізнього вечора, коли після відмови депутатам у телевиступі і закликів у юрбі ввірватися до приміщення телебачення сталися сутички, поліція застосувала подразливий газ.

Упродовж тижня представники уряду так і не зустрілися з протестувальниками. Натомість у випусках теленовин державних каналів повідомляють про акти агресії та «підступи Сороса» – маючи на увазі американського мільярдера родом із Угорщини Джорджа Сороса. Його фонд «Відкрите суспільство» фінансує, зокрема і в Угорщині, інституції чи кампанії громадянського суспільства, які не до вподоби нинішній угорській владі. Критики звинувачують уряд Орбана в дедалі більшому авторитаризмі і виході з-під контролю суспільства, уряд натомість звинувачує Сороса у «втручанні у внутрішні справи Угорщини».

Раніше цього тижня влада провела в парламенті закон про зміни до законодавства про працю, які дадуть змогу працедавцям вимагати від працівників відпрацьовувати понад норму до 400 годин на рік. Також були ухвалені закони про створення нових адміністративних судів, які будуть відповідальні перед урядом і вестимуть такі делікатні справи, як ті, що стосуються виборчого права, протестів чи корупційних питань. Критики заявляють, що це черговий наступ на демократичні інституції за влади Орбана, який прийшов до влади в Угорщині ще 2010 року.