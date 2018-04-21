У Будапешті протестували проти контрольованих урядом ЗМІ

У столиці Угорщини Будапешті сьогодні десятки тисяч людей протестували проти контрольованих урядом ЗМІ, повідомляє агенція Reuters.

Перед мітингом організатори протесту заявили у Facebook-у, що державні медіа перетворилися на пропагандистську машину, завдяки якій права партія «Фідес» на чолі з прем’єр-міністром Віктором Орбаном перемогла на виборах.

Протестувальники також закликали змінити виборче законодавство.

Це вже друга масова акція протесту угорців після парламентських виборів.

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Напередодні в Угорщині припинили існування два опозиційні засоби масової інформації – газета Magyar Nemzet («Угорська нація») та радіо Lánchíd («Ланцюговий міст»).