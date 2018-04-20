Фонд Сороса залишає Угорщину – ЗМІ

Заснований американським філантропом угорського походження Джорджем Соросом фонд «Відкрите суспільство» (Open Society Foundation) залишає Угорщину. Організація перенесе штаб-квартиру до Берліна, повідомляє австрійська газета Die Presse.

Угорські ЗМІ відзначають, що закриття офісу фонду відбудеться наприкінці серпня.

Діяльність Сороса в Угорщині зазнала різкої критики прем’єр-міністра Віктора Орбана. Він неодноразово звинувачував філантропа у втручанні в угорську політику і підтримці ліберальної опозиції.

На минулих виборах партія Орбана «Фідес» здобула більшість голосів. Це забезпечило прем’єр-міністру третій термін поспіль при владі. Виборча кампанія Орбана проходила, крім іншого, під гаслами боротьби з нелегальною міграцією. В її підтримці угорський прем’єр також звинувачував Сороса.

У лютому уряд Угорщини вніс до парламенту законопроекти, які дозволили б міністру внутрішніх справ забороняти неурядові організації. У кабінеті міністрів заявили, що такі організації підтримують мігрантів і становлять «ризик національній безпеці».