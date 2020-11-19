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19 листопада 2020, Київ 09:39
Новини | Коронавірус

COVID-19: в Україні виявили рекордні 13 357 хворих за добу

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (1 348), Дніпропетровській (1 128), Київській (786), Запорізькій (748) та Черкаській (726) областях

13 357 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 виявили в Україні станом на 19 листопада, зокрема, захворіли 539 дітей і 673 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За минулу добу шпиталізували 1 531 людину, 257 людей померли. Одужали 7 400 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (1 348), Дніпропетровській (1 128), Київській (786), Запорізькій (748) та Черкаській (726) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли 583 510 людей;
  • одужали 266 479 людей;
  • померли від COVID-19 – 10 369.

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