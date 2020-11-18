«Краще працювати в офісі»: хворий на COVID-19 Єрмак поділився враженнями щодо роботи з «Феофанії»

Голова Офісу президента Андрій Єрмак, який разом із президентом Володимиром Зеленським через хворобу на COVID-19 працюють дистанційно, поділився враженнями від роботи у державній клініці «Феофанія».

«От і я спробував віддалену роботу. Скажу вам, що краще працювати в офісі. Цей тиждень провів у «Феофанії». Самоізоляцію та медичний догляд при коронавірусі я планував організувати вдома, але необхідний рівень захищеності зв’язку у житловому будинку забезпечити неможливо. В іншому разі, повірте, я б залишався вдома і працював звідти...Вихідні були важкими, трохи випав з роботи. Зараз мені вже набагато краще. Саме необхідність повноцінної роботи кожного дня, проведення захищених відеоконференцій, дзвінків тощо були головними причинами щодо «Феофанії», – повідомив Єрмак у фейсбуці.

Він заявив, що сподівається «скоро отримати свій негативний тест».

9 листопада стало відомо, що на COVID-19 захворіли президент України Володимир Зеленський і керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Речниця президента Юлія Мендель 12 листопада повідомила, що Зеленський і Єрмак перебувають в лікарні на самоізоляції, де продовжують працювати, у них легкі симптоми хвороби.