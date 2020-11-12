Зеленський записав відеозвернення із «Феофанії»

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення з лікарні «Феофанія», де він лікується від COVID-19.

«COVID-19 не оминув і мене. Але почуваюсь я досить добре», – сказав президент, додавши, що він виконує свої обов’язки.

Зеленський також заявив, що після перегляду телебачення вирішив сам розповідати українцям «про події робочого дня, без посередників, без маніпуляцій, а головне – без брехні».

Він, зокрема, згадав про конституційну кризу, яка, за його словами, буде вирішена, переговори з канцлером Німеччини Анґелою Меркель і режим тиші на Донбасі.

9 листопада стало відомо, що на COVID-19 захворіли президент України Володимир Зеленський і керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Речниця президента Юлія Мендель 12 листопада повідомила, що Зеленський і Єрмак перебувають в лікарні на самоізоляції, де продовжують працювати, у них легкі симптоми хвороби.