Речниця президента заявила про фейки довкола виявлення у неї COVID-19

Прессекретар президента України Юлія Мендель заявила про поширення неправдивої інформації про те, що вона буцімто хворіє на COVID-19.

«Здогадаєтеся, який найбільший фейк ранку? Якщо буде позитивний – повідомлю», – написала Мендель у фейсбуці.

9 листопада стало відомо, що на COVID-19 захворіли президент України Володимир Зеленський і керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Напередодні стало відомо про хворобу у віцепрем’єра Олексія Резнікова і голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.