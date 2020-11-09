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09 листопада 2020, Київ 19:21
Новини | Коронавірус

Слідом за Зеленським: COVID-19 виявили і в Єрмака

Голова Офісу президента Андрій Єрмак (ліворуч) заявив про позитивний тест майже одразу після президента Володимира Зеленського

Голова Офісу президента Андрій Єрмак отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Про це він повідомив 9 листопада.

За словами Єрмака, він почувається нормально.

«Цього тижня запланована відеозустріч радників лідерів нормандського формату. Це один з найважливіших моїх пріоритетів, тому часу хворіти немає зовсім. Хоч і буду на самоізоляції, але працювати планую в звичному режимі, не сповільнюючи темп. Якщо переговори цього тижня не відбудуться – точно не за моєї вини», – заявив голова адміністрації Володимира Зеленського.

Він закликав всіх дотримуватися карантинних обмежень.

Незадовго до цього повідомлення президент Володимир Зеленський повідомив, що захворів на коронавірусну інфекцію COVID-19. В нього дещо підвищена температура, він пішов на самоізоляцію.

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