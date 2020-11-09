Слідом за Зеленським: COVID-19 виявили і в Єрмака

Голова Офісу президента Андрій Єрмак отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Про це він повідомив 9 листопада.

За словами Єрмака, він почувається нормально.

«Цього тижня запланована відеозустріч радників лідерів нормандського формату. Це один з найважливіших моїх пріоритетів, тому часу хворіти немає зовсім. Хоч і буду на самоізоляції, але працювати планую в звичному режимі, не сповільнюючи темп. Якщо переговори цього тижня не відбудуться – точно не за моєї вини», – заявив голова адміністрації Володимира Зеленського.

Він закликав всіх дотримуватися карантинних обмежень.

Незадовго до цього повідомлення президент Володимир Зеленський повідомив, що захворів на коронавірусну інфекцію COVID-19. В нього дещо підвищена температура, він пішов на самоізоляцію.