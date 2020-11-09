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09 листопада 2020, Київ 16:21
Новини | Коронавірус

Лікарні з понеділка припиняють проводити планові операції, переходять лише на лікування COVID-19 – Ляшко

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко каже: «Будемо робити все можливе для того, щоб врятувати систему охорони здоров’я від колапсу»

Українські клініки з понеділка припиняють приймати на планові операції, переходять лише на лікування пацієнтів із COVID-19, повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

«З понеділка всі планові госпіталізації заборонені, наші лікарні приймають лише ургентних хворих і, виключно, хворих на коронавірус», – сказав Ляшко на брифінгу за результатами селекторних нарад із регіонами України.

Також, за його словами, найближчим часом буде ухвалене урядове рішення про «більш жорсткий карантин на вихідний день».

«Ми будемо робити все можливе для того, щоб врятувати систему охорони здоров’я від колапсу і не зупиняти нашу економіку», – сказав Ляшко.

Головний санітарний лікар оцінив ситуацію з COVID-19 в Україні як «вкрай напружену».

За час пандемії в Україні виявили 469 018 випадків COVID-19. Одужали 209 143 людини, померли 8 565.

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