Степанов: під час карантину вихідного дня ми рекомендуватимемо закривати ТРЦ

Міністерство охорони здоров’я України рекомендуватиме закривати торгово-розважальні центри під час карантину вихідного дня, повідомив голова МОЗ Максим Степанов.

За його словами, уряду пропонуватимуть запровадити карантин з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

«Щоб в нашій країні працювали винятково продуктові магазини, аптеки, транспорт, автозаправні станції та ветеринарні аптеки. Усе решта, наприклад, ресторани або кафе, або інші заклади громадського харчування працюватимуть лише навинос. Усе, що стосується решти магазинів, торговельно-ресторанних центрів ми рекомендуємо, щоб вони були зачинені», – сказав Степанов.

За його словами, це стосується й інших розважальних закладів, будь-яких розважальних та інших подій.

За час пандемії в Україні виявили 469 018 випадків COVID-19. Одужали вже 209 143 людини, померли 8 565.