Останнім часом в Україні все більше важких пацієнтів, які мають потребу в кисні. На всіх його вже не вистачає. У МОЗ попереджають: Україна близька до катастрофи, коли лікарям доведеться вибирати, кого рятувати. Подробиці дивіться у відеорепортажі Юлії Жукової. (Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»)