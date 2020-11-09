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09 листопада 2020, Київ 17:55
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«Ти вдихаєш, а воно не дихається». В Україні повідомили про дефіцит медичного кисню для хворих на COVID-19 – відео

«Ти вдихаєш, а воно не дихається». В Україні повідомили про дефіцит медичного кисню для хворих на COVID-19 – відео
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«Ти вдихаєш, а воно не дихається». В Україні повідомили про дефіцит медичного кисню для хворих на COVID-19 – відео

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Останнім часом в Україні все більше важких пацієнтів, які мають потребу в кисні. На всіх його вже не вистачає. У МОЗ попереджають: Україна близька до катастрофи, коли лікарям доведеться вибирати, кого рятувати. Подробиці дивіться у відеорепортажі Юлії Жукової. (Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»)

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