Словаччина на кордоні тестуватиме українців на COVID-19

З 9 листопада Словаччина почне робити тести на COVID-19 на кордоні з Україною. Надалі словацька влада тестуватиме громадян і на інших прикордонних пунктах.

При цьому кількість відкритих прикордонних пунктів мають намір скоротити, а час проїзду обмежити.

Уряд Словаччини закупив у Південній Кореї 13 мільйонів тестів, витративши на це близько 43 мільйонів євро. Далі провів інформаційну кампанію і безкоштовно протестував майже 3, 5 мільйона людей за два вихідні дні – 31 жовтня та 1 листопада. Організувати тестування допомагали військові.

За даними Міністерства закордонних справ України, до Словаччини з 9 листопада пропускатимуть українців, які мають дозвіл на проживання на території країни. Пропуск здійснюють винятково через пункт пропуску «Ужгород-Вишнє Німецьке».