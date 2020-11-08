У трьох гравців «Динамо» перед сьогоднішнім матчем із «Шахтарем» виявили COVID-19

Ще три гравці «Динамо» (Київ) отримали позитивні тести на COVID-19, повідомила у неділю пресслужба ФК «Динамо».

«Перед поєдинком із «Шахтарем», який відбудеться сьогодні на «Олімпійському», в складі київського «Динамо» чергові кадрові втрати. Причина все та ж – позитивні тести на COVID-19 здали ще кілька гравців першої команди. Це півзахисники Володимир Шепелєв і Богдан Леднєв, а також форвард Владислав Супряга», – йдеться в повідомленні.

У клубі зауважили, що всі троє взяли участь у матчі Ліги чемпіонів проти «Барселони», який відбувся в середу.

Раніше повідомлялося, що близько десятка гравців «Динамо» інфікувалися коронавірусом. Серед тих, кого вразила недуга, були також представники персоналу клубу і помічник головного тренера команди.

8 листопада на НСК «Олімпійський» у рамках 9-го туру УПЛ «Динамо» зіграє із «Шахтарем». Через обмеження, які діють в Києві у зв’язку із пандемією COVID-19, гра проходитиме без глядачів. Початок матчу о 17:00.