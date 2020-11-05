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05 листопада 2020, Київ 10:09
Коронавірус

Словаччина тестує усе населення на коронавірус, щоб запобігти локдауну: як це роблять та які результати

Тестування на коронавірус у Тренчині. Словаччина. 31 жовтня 2020 року

Словаччина першою в Європі проводить загальне тестування населення, щоб запобігти локдауну. За два дні – субботу і неділю, 31 жовтня та 1 листопада 2020 року – протестувала дві треті населення країни, це близько 3,5 млн людей із 5,5 млн усіх громадян Словаччини. Завершити тестуваня планують 7 і 8 листопада. Із 9 листопада Словаччина запроваджує тестування на кордоні для усіх, хто в'їжджатиме в країну, повідомляє телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»​.

Уряд Словаччини закупив у Південній Кореї 13 мільйонів тестів, витративши на це близько 43 мільйонів євро. Далі провів інформаційну кампанію і безкоштовно протестував майже 3, 5 мільйона людей за два вихідних дні – 31 жовтня та 1 листопада.

Організувати тестування допомагали військові.

Учасник тестування вітається із військовим, який допомагає організовувати процес. Словаччина, 31 жовтня 2020 року
Учасник тестування вітається із військовим, який допомагає організовувати процес. Словаччина, 31 жовтня 2020 року

Тестували на антиген COVID-19: процедура така ж, як при заборі матеріалу для ПЛР-тесту (за допомогою ватної палички береться слиз із носоглотки), але результат можна отримати вже через 15 хвилин.

Четвертого листопада в уряді Словаччини повідомили, що після того як 7 і 8 листопада протестують ще тих, кого не встигли минулими вихідними – запустять обов'язкове тестування на кордоні з Україною (із 9 листопада), а потім і на інших прикордонних пунктах.

При цьому кількість відкритих прикордонних пунктів мають намір скоротити, а час проїзду обмежити.

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Для чого проводять загальне тестування?

Основна мета суцільного тестування – зупинити поширення коронавируса в країні і запобігти локдауну.

Уряд Словаччини хоче виявити осередки поширення коронавірусної інфекції і з'ясувати – які регіони чи населені пункти мають найбільше інфікованих людей.

Зараз спалахи COVID-19 локалізовані на півночі і на сході країни.

Загальне тестування – це єдиний спосіб запобігти повному локдауну і економічній катастрофі
Зузана Криштуфкова


Як розповіла в інтерв'ю епідеміолог Зузана Кріштуфкова, завкафедрою епідеміології Словацького медичного університету в Братиславі, загальне тестування – це єдиний спосіб запобігти повному локдауну і економічній катастрофі.

Якщо порівнювати з найближчими сусідами, в Словаччині менше підтверджених випадків COVID-19.

З початку пандемії в країні захворіли понад 66,7 тисяч людей, 261 хворий помер.

Наприклад, у сусідній Чехії, із населенням 10,7 млн, за цей же період захворіли понад 362 тисячі жителів, а померли 3913. В Австрії, із населенням у 8,9 млн, захворіло понад 125 тисяч людей, померло 1227 хворих.

Проте, останнім часом кількість хворих на COVID-19 почала швидко зростати і в Словаччині.

Перший етап загального тестування в країні показав позитивні результати у 1% учасників – це близько 38,3 тисячі інфікованих.

Причому у столиці країни – Братіславі, один із найнижчних показників зараження – від 0,13 до 0,37% тестів.

Лідер по захворюваності – Пряшів, місто на північному сході країни.

Епідеміолог Кріштуфкова припускає, що це пов'язане із тим, що у Пряшеві та кількох містах на північному сході Словаччини значну (до 5%) частку населення складають роми. Багато поколінь живуть разом, великі родини тісно контактують між собою, часто збираються разом на весілля і свята.

В таких умовах люди заражаються всередині сім'ї і свого кластера, а потім розносять вірус по своїх робочих місцях – наприклад, фабриках і складах.

Який механізм загального тестування?

Тестування добровільне, але через ЗМІ людям пояснюють, що це єдина альтернатива жорсткому локдауну – запровадженню жорстких обмежень, що повністю паралізують життя в країні.

Процедура загального тестування на COVID-19 отримала назву «Загальна відповідальність».

Мобільні пункти – всього 5 тисяч - розташували в основному на вулицях, деякі – в приміщеннях: наприклад, в школах і будівлях МВС.

На кожному пункті були присутні волонтери, пожежники, військові і медики. Все було стерильно, розповіла Олена Жаринова, яка працює продюсером і живе в Словаччині 5 років.

«На мій погляд, тестування було проведено добре, з урахуванням того, як швидко воно було організовано», – вважає Жаринова.

Оголошуючи про загальне тестування, влада Словаччини закликала взяти участь у ньому всіх людей віком від від 10 років.

Тих, хто старший 65 років і майже не виходить із дому, а також людей з різними видами інвалідності, онкологічними та деякими іншими захворюваннями – від участі в тестуванні звільнили.

Якщо людині більше ніж 10 років і менше ніж 65 і до жодної із перерахованих груп вона не відноситься, але вона не хоче робити тест. то вона мусить відбути 10 днів карантину.

Те ж саме повинні зробити і ті, у кого тест показав позитивний результат.

Загальне тестування у Словаччині. 1 листопада 2020 року
Загальне тестування у Словаччині. 1 листопада 2020 року

За порушення режиму домашнього ізоляції, як і за відмову від носіння маски, доведеться заплатити до 1600 євро.

Це приблизно півтори середні зарплати до оподаткування – велика сума за мірками Словаччини.

За результатами тестування його учасникам видали сертифікати.

Ті, хто отримав негативний результат, отримали право подорожувати і здійснювати покупки без будь-яких обмежень в рамках комендантської години, яка була запроваджена у Словаччині 2 листопада.

У Словаччині відкриті магазини і торгові центри, дитячі сади, банки, адміністративні будівлі, але їхні співробітники мають право вимагати у відвідувачів пред'явити сертифікат про негативний тест на коронавірус.

При цьому фітнес-центри, кінотеатри, ресторани і театри поки закриті.

Носіння масок також є обов'язковим.

Наступний етап загального тестування пройде 7-8 листопада.

На думку епідеміолога Зузани Кріштуфковой, під час другого етапу тестування потрібно зосередитися не на великих містах, де майже не було виявлено випадків зараження, а на населених пунктах на півночі країни.

Це дозволить вчасно ізолювати тих, хто заразився і запобігти поширенню COVID-19, вважають у Словаччині.

А в Україні станом на 5 листопада 2020 року з початку епідемії коронавірусу лабораторно підтвердили 430 467 випадків захворювань на COVID-19, померло 7 924 хворих, а одужали 184 782 людини.

Президент України Зеленський раніше заявляв, що якщо в Україні виявлятимуть понад 9,5 тисяч випадків захворювання на COVID-19 за добу, то влада буде змушена запровадити суворий карантин. Натомість, 4 листопада, коли зафіксували таку кількість хворих, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд поки не планує вводити локдаун, а збільшує кількість лікарняних ліжок.

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