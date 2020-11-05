Словаччина тестує усе населення на коронавірус, щоб запобігти локдауну: як це роблять та які результати

Словаччина першою в Європі проводить загальне тестування населення, щоб запобігти локдауну. За два дні – субботу і неділю, 31 жовтня та 1 листопада 2020 року – протестувала дві треті населення країни, це близько 3,5 млн людей із 5,5 млн усіх громадян Словаччини. Завершити тестуваня планують 7 і 8 листопада. Із 9 листопада Словаччина запроваджує тестування на кордоні для усіх, хто в'їжджатиме в країну, повідомляє телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»​.

Уряд Словаччини закупив у Південній Кореї 13 мільйонів тестів, витративши на це близько 43 мільйонів євро. Далі провів інформаційну кампанію і безкоштовно протестував майже 3, 5 мільйона людей за два вихідних дні – 31 жовтня та 1 листопада.

Організувати тестування допомагали військові.

Тестували на антиген COVID-19: процедура така ж, як при заборі матеріалу для ПЛР-тесту (за допомогою ватної палички береться слиз із носоглотки), але результат можна отримати вже через 15 хвилин.

Четвертого листопада в уряді Словаччини повідомили, що після того як 7 і 8 листопада протестують ще тих, кого не встигли минулими вихідними – запустять обов'язкове тестування на кордоні з Україною (із 9 листопада), а потім і на інших прикордонних пунктах.

При цьому кількість відкритих прикордонних пунктів мають намір скоротити, а час проїзду обмежити.

Для чого проводять загальне тестування?

Основна мета суцільного тестування – зупинити поширення коронавируса в країні і запобігти локдауну.

Уряд Словаччини хоче виявити осередки поширення коронавірусної інфекції і з'ясувати – які регіони чи населені пункти мають найбільше інфікованих людей.

Зараз спалахи COVID-19 локалізовані на півночі і на сході країни.

Загальне тестування – це єдиний спосіб запобігти повному локдауну і економічній катастрофі



Як розповіла в інтерв'ю епідеміолог Зузана Кріштуфкова, завкафедрою епідеміології Словацького медичного університету в Братиславі, загальне тестування – це єдиний спосіб запобігти повному локдауну і економічній катастрофі.

Якщо порівнювати з найближчими сусідами, в Словаччині менше підтверджених випадків COVID-19.

З початку пандемії в країні захворіли понад 66,7 тисяч людей, 261 хворий помер.

Наприклад, у сусідній Чехії, із населенням 10,7 млн, за цей же період захворіли понад 362 тисячі жителів, а померли 3913. В Австрії, із населенням у 8,9 млн, захворіло понад 125 тисяч людей, померло 1227 хворих.

Проте, останнім часом кількість хворих на COVID-19 почала швидко зростати і в Словаччині.

Перший етап загального тестування в країні показав позитивні результати у 1% учасників – це близько 38,3 тисячі інфікованих.

Причому у столиці країни – Братіславі, один із найнижчних показників зараження – від 0,13 до 0,37% тестів.

Лідер по захворюваності – Пряшів, місто на північному сході країни.

Епідеміолог Кріштуфкова припускає, що це пов'язане із тим, що у Пряшеві та кількох містах на північному сході Словаччини значну (до 5%) частку населення складають роми. Багато поколінь живуть разом, великі родини тісно контактують між собою, часто збираються разом на весілля і свята.

В таких умовах люди заражаються всередині сім'ї і свого кластера, а потім розносять вірус по своїх робочих місцях – наприклад, фабриках і складах.

Який механізм загального тестування?

Тестування добровільне, але через ЗМІ людям пояснюють, що це єдина альтернатива жорсткому локдауну – запровадженню жорстких обмежень, що повністю паралізують життя в країні.

Процедура загального тестування на COVID-19 отримала назву «Загальна відповідальність».

Мобільні пункти – всього 5 тисяч - розташували в основному на вулицях, деякі – в приміщеннях: наприклад, в школах і будівлях МВС.

На кожному пункті були присутні волонтери, пожежники, військові і медики. Все було стерильно, розповіла Олена Жаринова, яка працює продюсером і живе в Словаччині 5 років.

«На мій погляд, тестування було проведено добре, з урахуванням того, як швидко воно було організовано», – вважає Жаринова.

Оголошуючи про загальне тестування, влада Словаччини закликала взяти участь у ньому всіх людей віком від від 10 років.

Тих, хто старший 65 років і майже не виходить із дому, а також людей з різними видами інвалідності, онкологічними та деякими іншими захворюваннями – від участі в тестуванні звільнили.

Якщо людині більше ніж 10 років і менше ніж 65 і до жодної із перерахованих груп вона не відноситься, але вона не хоче робити тест. то вона мусить відбути 10 днів карантину.

Те ж саме повинні зробити і ті, у кого тест показав позитивний результат.

За порушення режиму домашнього ізоляції, як і за відмову від носіння маски, доведеться заплатити до 1600 євро.

Це приблизно півтори середні зарплати до оподаткування – велика сума за мірками Словаччини.

За результатами тестування його учасникам видали сертифікати.

Ті, хто отримав негативний результат, отримали право подорожувати і здійснювати покупки без будь-яких обмежень в рамках комендантської години, яка була запроваджена у Словаччині 2 листопада.

У Словаччині відкриті магазини і торгові центри, дитячі сади, банки, адміністративні будівлі, але їхні співробітники мають право вимагати у відвідувачів пред'явити сертифікат про негативний тест на коронавірус.

При цьому фітнес-центри, кінотеатри, ресторани і театри поки закриті.

Носіння масок також є обов'язковим.

Наступний етап загального тестування пройде 7-8 листопада.

На думку епідеміолога Зузани Кріштуфковой, під час другого етапу тестування потрібно зосередитися не на великих містах, де майже не було виявлено випадків зараження, а на населених пунктах на півночі країни.

Це дозволить вчасно ізолювати тих, хто заразився і запобігти поширенню COVID-19, вважають у Словаччині.

А в Україні станом на 5 листопада 2020 року з початку епідемії коронавірусу лабораторно підтвердили 430 467 випадків захворювань на COVID-19, померло 7 924 хворих, а одужали 184 782 людини.

Президент України Зеленський раніше заявляв, що якщо в Україні виявлятимуть понад 9,5 тисяч випадків захворювання на COVID-19 за добу, то влада буде змушена запровадити суворий карантин. Натомість, 4 листопада, коли зафіксували таку кількість хворих, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд поки не планує вводити локдаун, а збільшує кількість лікарняних ліжок.

Читайте ще:

«Кисню немає, люди синіють, задихаються. Працюємо без вихідних» – розповіді лікарів і прогнози міністра