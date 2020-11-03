«Кисню немає, люди синіють, задихаються. Працюємо без вихідних» – розповіді лікарів і прогнози міністра

Лікарняні ліжка в Україні заповнюються дуже швидко. Є лікарні, куди приймати пацієнтів із COVID-19 уже нікуди. Найбільша проблема – забезпеченість хворих кисневими балонами. Для 100-відсоткового оснащення киснем усіх лікарняних ліжок для пацієнтів із COVID-19 додатково потрібно 795 мільйонів гривень, повідомив, виступаючи у парламенті 3 листопада, міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», поспілкувався з лікарями у різних регіонах.

В інфекційному відділенні обласної лікарні в Чернівцях – саме сюди везуть хворих із коронавірусом з усієї області – обладнання для допомоги пацієнтам не вистачає ось уже сьомий місяць.

«Перше – кисень. Його немає. Просто немає. Люди синіють, задихаються. Ми втрачаємо буковинців. Ми втрачаємо настільки молодих людей... Складно зараз говорити», – розповідає лікар Ольга Кобевко.

У лікарні на 85 ліжок усього чотири точки подачі кисню, хоча тут він необхідний майже всім пацієнтам.

Кисневих концентраторів теж не вистачає, а ті, що є, постійно ламаються.

До якого рівня це дійшло, що людина вже приїжджає зі своїм балоном

За словами Ольги Кобевко, останнім часом пацієнти приїжджають у лікарню вже зі своїми кисневими балонами: «Ну, до чого це дійшло? До якого рівня це дійшло, що людина вже приїжджає зі своїм балоном, тому що він просто потребує допомоги медичної! А я не можу йому дати кисень у своєму відділенні, яке призначене саме для коронавірусу!».

Ще одна критична проблема, за словами медика, – нестача персоналу. На 80 пацієнтів із коронавірусом тут лише один черговий лікар.

«Ми повністю виснажені, – констатує Кобевко, – а нам нікуди дітися. Сьогодні у мене вихідний, але я була на роботі. Така зараз проблема: багато пацієнтів, і ми вже за цим не стежимо, вихідний у нас чи ні».

Кисню і персоналу не вистачає і в багатьох інших лікарнях в Україні.

Анестезіолог Іван Черненко розповідає: в опорній лікарні Одеської області кисень використовують тільки для вкрай важких пацієнтів. Для інших, каже, його просто немає.

«Важко, коли ти знаєш, як допомогти, але ти не матимеш чим це зробити, – каже анестезіолог. – Ось проблема з киснем – це колосальна проблема. За фактом, лікарні є заручниками цієї ситуації».

Нещодавно, каже Іван, щоб підключити до кисню нових пацієнтів, медикам довелося позичати балони в сусідній лікарні.

В уряді ще на початку місяця пообіцяли виділити більше пів мільярда гривень на медичний кисень для лікарень. Головний санлікар України стверджує, що влада робить усе можливе. Кисень, за його словами, потрібен 80% госпіталізованих.

Правда, самі медики на такі заяви реагують скептично. Мовляв, час на підготовку до спалаху коронавірусу влада вже прогаяла.

Що каже МОЗ про кисень?

Для 100-відсоткового оснащення киснем усіх лікарняних ліжок для пацієнтів із COVID-19 додатково потрібно 795 мільйонів гривень, повідомив, виступаючи у парламенті 3 листопада, міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«Регіони подали додаткову потребу, що їм потрібно 795 млн грн для того, щоб довести кількість ліжок із киснем до щонайменше 100%», – сказав міністр.

Степанов наголосив, що в Україні немає проблем із виробництвом медичного кисню, а є проблема з балонами для кисню.

«Ми звернулися до уряду, щоб було відповідне доручення Мінекономіки щодо вирішення цього питання», – сказав він.

Степанов нагадав, що для цього вже було виділено 5,72 мільярда гривень, але цього мало.

«Питання щодо кисню було поставлене ще на початку епідемії, потім було декілька доручень, зокрема, доручень уряду щодо тієї кількості ліжок, яка має бути забезпечена», – сказав міністр.

Прогнози: ситуація близька до катастрофічної

Епідемія шириться швидкими темпами і якщо лікарняні ліжка заповняться на 100%, то доведеться обирати між хворими. Лікарі вирішуватимуть кого рятувати, надаючи найперше допомогу, як на війні, тим, хто має більше шансів на виживання.

«Ми дійшли точки неповернення і близькі до катастрофи. Ситуація критична не тільки в Україні, а й в усьому світі. Англія, Франція, Австрія, Німеччина, Іспанія знову вводять жорсткі карантинні обмеження не просто так», – казав раніше міністр Степанов.

За його словами, навантаження від COVID-19 не витримують навіть найпотужніші медичні системи європейських країн.

«Попереду важкі часи. Наступні слова багатьом не сподобаються, але це факт. Немає когось окремого відповідального за боротьбу з ковідом. Ми не можемо за вас виконати правила. Тільки ви самі можете вберегти себе», – наголосив міністр.

«Ситуація швидко перетворюється зі складної на катастрофічну. Нам необхідно підготуватися до неминучого. Легко пройти другу хвилю – неможливо», – додав міністр.

Також Степанов зазначив, що у МОЗ планують збільшити кількість ліжко-місць на декілька десятків тисяч.

Доведеться вибирати пацієнтів: яких ми будемо брати на лікування, а яких – ні

«Ресурс медичної системи є обмеженим і становить 52 тисячі ліжок. Це 30% від усієї кількості по країні. Інші хвороби не робили канікул у зв’язку з коронавірусом. Зараз МОЗ працює над збільшенням кількості ліжок ще на декілька десятків тисяч. Але з якою кількістю ми б не додавали місця, коронавірус розповсюджується значно швидше», – розповів міністр.

Якщо ж місць у лікарнях не вистачатиме, то «доведеться застосовувати відповідний алгоритм щодо сортування і вибору пацієнтів: яких ми будемо брати на лікування, а яких – ні», – сказав міністр охорони здоров'я України Степанов.

На 3 листопада в Україні виявили понад 411 тисяч інфікованих, померли 7 532 людини, серед них 212 медичних працівників, одужали – майже 169 тисяч.

За даними Університету Джонса Гопкінса, на 3 листопада у світі виявили понад 46,8 мільйона інфікованих коронавірусом. Від COVID-19 померли більш ніж 1,2 мільйона людей, одужали понад 31,3 мільйона.