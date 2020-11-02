В Україні почало діяти нове епідемічне зонування: перелік населених пунктів у «червоній зоні»

Від понеділка, 2 листопада в Україні набуває чинності новий розподіл регіонів, відповідно до темпів поширення коронавірусної хвороби COVID-19.
Таке рішення раніше під час позачергового засідання ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
«З 00:00 2 листопада (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування. Місто Київ залишається у «помаранчевій» зоні», – зазначив Немчінов.
До «червоної» зони потрапляють:
- міста Володимир-Волинський Ковель та Нововолинськ, Іваничівський, Ківерцівський та Турійський район Волинської області;
- Слов’янський район Донецької області;
- міста Житомир, Бердичів, Коростень, Малин та Новоград-Волинськ, Андрушівський, Бердичівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростишівський, Лугинський, Любарський, Народицький, Овруцький, Попільнянський, Романівський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;
- міста Ужгород та Берегове, Великоберезнянський, Перечинський та Ужгородський райони Закарпатської області;
- Пологівський район Запорізької області;
- місто Івано-Франківськ та Тисменицький район Івано-Франківської області;
- міста Бориспіль, Васильків, Обухів, Переяслав, Фастів та Обухівський райони Київської області;
- Марківський та Троїцький райони Луганської області;
- Пустомитівський та Сокальський райони Львівської області;
- місто Миколаїв Миколаївської області;
- міста Біляївка, Ізмаїл та Теплодар, Балтський, Березівський, Іванівський, Лиманський, Овідіопольський, Подільський, Савранський, Саратський та Татарбунарський райони Одеської області;
- місто Полтава Полтавської області;
- міста Рівне, та Острог, Демидівський, Зарічненський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський та Острозький райони Рівненської області;
- міста Суми та Лебедин, Сумський район Сумської області;
- міста Бережани, Кременець та Чортків, Гусятинський, Заліщицький, Козівський, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Тернопільський та Шумський райони Тернопільської області;
- місто Харків, Богодухівський та Золочівський райони Харківської області;
- міста Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Нетішин, Славута та Шепетівка, у Білогірський, Віньковецький, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Кам’янець-Подільський, Летичівський, Славутський, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;
- міста Ватутіне, Золотоноша, Канів та Сміла, Монастирищенський та Тальнівський райони Черкаської області;
- міста Чернівці та Новодністровськ, Вижницький, Застнівський, Кіцманський та Хотинський райони Чернівецької області;
- місто Чернігів та Варвинський район Чернігівської області.
Про населені пункти у «помаранчевій» та «жовтій» зонах, а також про обмеження, можна почитати тут.
Станом на 2 листопада в Україні виявлено понад 4027 тисячі інфікованих коронавірусом, померли 7 375 людей, одужали – понад 163 тисячі.
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