Минулої доби в Україні виявили 6 754 нових випадки COVID-19

В Україні упродовж минулої доби, 1 листопада, виявлено 6 754 нових випадки захворювання на COVID-19. Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Померли 69 людей, одужали 3 327.

Найбільше хворих виявили у Києві (507), Харківській (817) та Львівській (464) областях.

Cтаном на 2 листопада в Україні виявлено понад 402 тисячі інфікованих, померли 7 375 людей, одужали – понад 163 тисячі.

За даними Університету Джонса Гопкінса, станом на 2 листопада у світі виявили понад 46,5 мільйона інфікованих коронавірусом. Від COVID-19 померли більш ніж 1,2 мільйона людей, одужали понад 31 мільйон.