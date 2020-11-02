Голова ВООЗ самоізолювався через контакт з хворим на COVID-19

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адганом Гебреєсус пішов на самоізоляцію через контакт з хворим на COVID-19.

«Я почуваюся добре і не маю симптомів, але самоізолююся на найближчі дні згідно з протоколами ВООЗ, та працюватиму з дому», – написав Гебреєсус у твітері.

За даними Університету Джонса Гопкінса, станом на 2 листопада у світі виявили понад 46,5 мільйона інфікованих коронавірусом. Від COVID-19 померли більш ніж 1,2 мільйона людей, одужали понад 31 мільйон.