COVID-19: у Словаччині повідомили, скільки хворих виявили в перший день загальнонаціонального тестування

У Словаччині, країні з населенням майже 5,5 мільйона людей, розпочалося загальнонаціональне тестування всього населення на коронавірусну інфекцію. Міністр оборони Ярослав Надь у другій половині дня 31 жовтня оголосив, що до полудня суботи в тестуванні на всій території країни взяли участь майже 830 тисяч людей. Позитивний результат отримано «лише у одного відсотка» учасників обстеження.

У другій половині дня суботи в Словаччині були відкриті 99 відсотків пунктів відбору аналізів. По країні роз'їжджали близько двох тисяч автомобілів, які поповнювали запаси медичних матеріалів на пунктах тестування і забезпечували змінюваність персоналу.

У звіті міністра оборони є такі дані. Від п’ятниці військовослужбовці проїхали по країні в цілому понад пів мільйона кілометрів, розвезли 4300 тонн медичних матеріалів. На виїздах працювали понад 6 тисяч військовослужбовців, 5 тисяч поліцейських, понад 120 пожежників, 15 тисяч медичних працівників, 250 фінансових консультантів, 4 тисячі добровольців і 50 гірських рятувальників.

Прем’єр-міністр Словаччини Ігор Матович подякував за співпрацю понад 30 австрійським медикам, які працювали в пунктах проведення тестування в одному з районів Братислави, а також 200 медпрацівникам із Угорщини, які допомагали словацьким колегам на півдні Словаччини.

Матович вказав, що від понеділка, 2 листопада, буде скасована заборона на пересування для тих, хто показав негативний результат при тестуванні на COVID-19. У неділю на спеціальному засіданні уряду буде дана оцінка першого туру загальнонаціональної кампанії з виявлення інфікованих.

Голова уряду підтвердив, що 7 і 8 листопада відбудеться другий тур тестування населення. Він допустив, що в тих районах, де буде виявлено низький відсоток заражених, другий тур можна буде не проводити. Але це з’ясується після обробки аналізів, отриманих у першому турі.

Початкова фаза тестування проводилася в Словаччині в чотирьох регіонах, які найбільше постраждали від епідемії. Уряд пообіцяв, що за результатами тестування будуть виявлені джерела поширення інфекції і будуть вжиті заходи для уповільнення поширення інфекції. Про це написав чеський інформаційний портал Novinky.cz.