В Україні минулої доби виявлено майже 8 тисяч хворих на COVID-19

В Україні упродовж минулої доби, 31 жовтня, зареєстровано 7959 хворих на COVID-19, свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО. Значення є рекордним для цього дня тижня, суботи. Добовий рекорд за весь час пандемії, 8 752 нових хворих, був зафіксований напередодні.

Померли 31 жовтня 110 людей із діагнозом COVID-19, одужали 2513.

Найбільше хворих виявили у Харківській (883) і Житомирській (708) областях та Києві (689).

Станом на 31 жовтня в Україні виявлено понад 395 тисяч інфікованих, померли 7 306 людей, одужали – понад 161 тисяча.