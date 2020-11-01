Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
01 листопада 2020, Київ 09:55
Новини | Коронавірус

В Україні минулої доби виявлено майже 8 тисяч хворих на COVID-19

В Україні упродовж минулої доби, 31 жовтня, зареєстровано 7959 хворих на COVID-19, свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО. Значення є рекордним для цього дня тижня, суботи. Добовий рекорд за весь час пандемії, 8 752 нових хворих, був зафіксований напередодні.

Померли 31 жовтня 110 людей із діагнозом COVID-19, одужали 2513.

Найбільше хворих виявили у Харківській (883) і Житомирській (708) областях та Києві (689).

Станом на 31 жовтня в Україні виявлено понад 395 тисяч інфікованих, померли 7 306 людей, одужали – понад 161 тисяча.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG