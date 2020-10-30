У Росії вперше виявили за добу понад 18 тисяч нових хворих на COVID-19

У Росії за останню добу зареєстрували 18 283 нових випадки зараження коронавірусною інфпекцією, повідомив 30 жовтня оперативний штаб боротьби з поширенням COVID-19.

Це рекордний добовий приріст хворих із початку пандемії. Попередній рекорд зареєстрували днем раніше, 29 жовтня, коли виявили 17 717 нових випадків захворювання.

Загальне число хворих на COVID-19 у Росії сягнуло 1 599 976 осіб. За цим показником Росія посідає четверте місце у світі.

За добу від COVID-19 у Росії померли 355 людей. Днем раніше зареєстрували рекордні 366 смертей за добу. З початку пандемії, за підрахунками оперативного штабу, померли 27 656 пацієнтів.

Всього у світі, за даними американського унфверситету Джонса Гопкінса, захворіли на COVID-19 понад 45 мільйонів людей, померли майже 1 мільйон 182 тисячі, одужали понад 30,3 мільйона.