Президент Болгарії пішов на самоізоляцію через можливий контакт з хворим на COVID-19

Президент Болгарії Румен Радев пішов на самоізоляцію, оскільки у керівника його апарату виявили COVID-19.

У генерального секретаря Радева Димитра Стоянова діагностували коронавірус COVID-19 29 жовтня.

Стоянов був у відпустці з 26 жовтня, а з колегами спілкувався востаннє за три дні до цього. Президент, який у Болгарії має більше церемоніальну роль, та працівники його адміністрації, які контактували зі Степановим, працюватимуть віддалено.

Прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов та губернатор Центрального банку країни Димитр Радев також перебувають у карантині після тестування на вірус.

Станом на 29 жовтня Болгарія закрила університети, середні школи та нічні клуби на два тижні, оскільки країна намагається стримати сплеск епідемії. 29 жовтня було зареєстровано новий добовий рекорд заражень – 2 760 інфікованих.

Загалом у Болгарії виявили понад 45 тисяч інфікованих коронавірусом, майже 1200 людей померли.