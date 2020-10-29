У Росії знову фіксують добові рекорди за числом нових хворих і смертністю від COVID-19

У Росії станом на ранок 29 жовтня зареєстровано 17 717 нових випадків зараження COVID-19, повідомляє оперативний штаб по боротьбі з вірусом.

Це новий рекорд, попередній був встановлений 26 жовтня, коли виявили 17 347 хворих за добу.

Так само рекордною стала за попередню добу і смертність від COVID-19 – померли 366 пацієнтів. Всього з початку епідемії в Росії померла 27 301 людина.

Загальне число інфікованих новою коронавірусною інфекцією в Росії сягнуло 1 581 693. Одужала 1 186 041 людина.

Число випадків інфікування COVID-19 у світі сягнуло 44 з половиною мільйонів, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса. Померли понад 1 мільйон 174 тисячі людей, одужали понад 30 мільйонів.