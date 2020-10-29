В Україні за минулу добу виявили 7342 випадки COVID-19 – РНБО

В Україні минулої доби, 28 жовтня, виявили 7342 нових випадки COVID-19 (це на 132 менше, ніж днем раніше). Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення коронавірусної епідемії РНБО. За добу померли 113 людей, одужали – 2990.

За час епідемії на території України підтвердили 370 417 випадків коронавірусної хвороби, померли 6868 людей, одужали – 151 632.

Число випадків інфікування COVID-19 у світі наближається до 44 з половиною мільйонів, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса. Померли понад 1 мільйон 174 тисячі людей, одужали понад 30 мільйонів.

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