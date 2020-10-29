Котирування нафти вперше за місяць різко впали через нові карантинні обмеження в Європі

Котирування нафти різко впали на світових ринках 28 жовтня після того, як кілька провідних європейських країн заявили про посилення обмежень у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції.

Вартість грудневого ф’ючерсу на сорт Brent на Лондонській біржі ICE 28 жовтня опустилася на 4,4%. Зранку 29 жовтня ціна залишається нижче від 40 доларів за барель (станом на 7:25 за Києвом – 39,66 долара). Нафта впала нижче від цієї психологічно важливої позначки вперше з 5 жовтня 2020 року.

Котирування падають на тлі рішення влади кількох європейських країн посилити обмеження через зростання захворюваності. Головна економіка Європи, Німеччина, хоче закрити всі бари, ресторани і громадські місця для відпочинку до кінця листопада. Влада Франції також готує жорсткіші обмеження, які можуть передбачати повний локдаун.

Іспанія та Італія вже посилили карантин через погіршення ситуації з COVID-19. Іспанська влада схвалила запровадження комендантської години від 23:00 до 6:00. В Італії до 24 листопада закриваються спортзали, громадські басейни, кінотеатри та театри. Також після 18:00 припиняється робота всіх точок громадського харчування, включно з барами, ресторанами і кав’ярнями.