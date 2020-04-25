Нафта задарма. Чи будуть у Росії гроші на окупований Крим?

Що буде з Кримом через нафтову кризу у світі? Скiльки насправді у Криму хворих на COVID-19. Аксьонов закликає росіян не їхати до Криму. Чому українці тепер не можуть володіти землею у Криму, а лише росіяни? Що робити з майном на півострові? Дружба окупованих територій. «Кизилташ» (Бахчисарай, Крим) проти збірної «угруповання ДНР». Хто виграв? Про все це дивіться у випуску «Крим.Реалії»