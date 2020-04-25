Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
25 квітня 2020, Київ 12:19
Відео

Нафта задарма. Чи будуть у Росії гроші на окупований Крим?

Нафта задарма. Чи будуть у Росії гроші на окупований Крим?
Embed
Нафта задарма. Чи будуть у Росії гроші на окупований Крим?

No media source currently available

0:00 0:29:58 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Що буде з Кримом через нафтову кризу у світі? Скiльки насправді у Криму хворих на COVID-19. Аксьонов закликає росіян не їхати до Криму. Чому українці тепер не можуть володіти землею у Криму, а лише росіяни? Що робити з майном на півострові? Дружба окупованих територій. «Кизилташ» (Бахчисарай, Крим) проти збірної «угруповання ДНР». Хто виграв? Про все це дивіться у випуску «Крим.Реалії»

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG