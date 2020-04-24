Обмеження на пересування між Кримом та Херсонщиною триватимуть до 11 травня - уряд України

Обмеження на перетин адміністративного кордону між анексоваим Кримом і Херсонською областю триватимуть до 11 травня. Про це йдеться в розпорядженні Кабінету міністрів України від 24 квітня.

Тимчасові обмеження були запроваджені ще 17 березня через загрозу поширення коронавірусної інфекції. Ці заходи стосуються всіх, крім громадян України та членів їхніх родн, осіб, які перетинають адміністративний кордон «з метою забезпечення захисту національних інтересів чи в зв’язку з виконанням міжнародних зобов'язань, а також представників дипломатичних установ і гуманітарних місій, які виїжджають з Криму і Севастополя».

Напередодні Кабмін України повідомив, що громадяни, які прибули на територію материкової України з анексованого Криму або окупованих частин Донецької та Луганської областей, будуть відправлені на обов'язкову госпіталізацію в обсерватори.

Як повідомив проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії, Окружний адміністративний суд міста Києва 24 квітня відкрив провадження у справі про оскарження розпорядження уряду України щодо тимчасового припинення роботи пунктів пропуску на адміністративному кордоні між Кримом і Херсонською областю.

Позов подала адвокат, кримчанка Юлія Лісова 20 березня. Вона вважає, що свобода пересування може обмежуватися тільки законом, а розпорядження уряду ним не є. Крім того, за її словами, така заборона щодо Криму «дискримінує громадян України за ознакою місця реєстрації».

Російське прикордонне управління ФСБ припинило пропуск «іноземних громадян» на територію Криму з материкової України з 00 годин 18 березня.