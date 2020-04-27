Як в українців забирають землю в Криму? Указ Путіна заборонив іноземцям мати землю майже всюди в Криму. МЗС України засудило це, а посольство США в Києві заявило – це підсилить міжнародні санкції проти Росії. Що зі своєю землею в Криму робитиме депутат Рустем Умеров з партії «Голос», Єлизавета Богуцька зі «Слуги народу» та екс-депутат Верховної Ради – Тетяна Чорновол. Як повернути землю в Криму? Подати позов до ЄСПЛ? Чи чекати на деокупацію Криму – каже правозахисник із Гельсінської спілки з прав людини - Анна Рассамахіна.