У Криму та Севастополі добігає кінця третій тиждень режиму карантину і самоізоляції в умовах пандемії коронавірусу. Російська влада півострова посилила обмежувальні заходи і запровадила нові правила. За порушення режиму самоізоляції передбачені штрафи: від чотирьох до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Введені обмеження діятимуть до 30 квітня. У разі поліпшення епідеміологічної ситуації, за словами російського глави Криму Сергія Аксьонова, вони можуть бути скасовані раніше. Як Крим прожив третій тиждень у режимі карантину і самоізоляції – дивіться у фоторепортажі наших колег із Крим.Реалії.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ