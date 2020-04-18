1 Уранці міський автобус у Сімферополі за маршрутом «Мар'їно – Залізничний вокзал» переповнений. Окремі пасажири – без засобів індивідуального захисту, незважаючи на діючий на анексованому півострові режим самоізоляції. У цей період весь міський та приміський транспорт працює 8 годин на добу: з 6:00 до 10:00 та з 17:00 до 21:00 години