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18 квітня 2020, Київ 18:27
Фотогалереї

Карантин та самоізоляція у Криму. Третій тиждень обмежень – у фотографіях (фотогалерея)

У Криму та Севастополі добігає кінця третій тиждень режиму карантину і самоізоляції в умовах пандемії коронавірусу. Російська влада півострова посилила обмежувальні заходи і запровадила нові правила. За порушення режиму самоізоляції передбачені штрафи: від чотирьох до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Введені обмеження діятимуть до 30 квітня. У разі поліпшення епідеміологічної ситуації, за словами російського глави Криму Сергія Аксьонова, вони можуть бути скасовані раніше. Як Крим прожив третій тиждень у режимі карантину і самоізоляції – дивіться у фоторепортажі наших колег із Крим.Реалії.
Уранці міський автобус у Сімферополі за маршрутом &laquo;Мар&#39;їно &ndash; Залізничний вокзал&raquo; переповнений. Окремі пасажири &ndash; без засобів індивідуального захисту, незважаючи на діючий на анексованому півострові режим самоізоляції. У цей період весь міський та приміський транспорт працює 8 годин на добу: з 6:00 до 10:00 та з 17:00 до 21:00 години
1 Уранці міський автобус у Сімферополі за маршрутом «Мар'їно – Залізничний вокзал» переповнений. Окремі пасажири – без засобів індивідуального захисту, незважаючи на діючий на анексованому півострові режим самоізоляції. У цей період весь міський та приміський транспорт працює 8 годин на добу: з 6:00 до 10:00 та з 17:00 до 21:00 години
Робітники муніципального підприємства &laquo;Місто&raquo; в Сімферополі працюють у звичному режимі
2 Робітники муніципального підприємства «Місто» в Сімферополі працюють у звичному режимі
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На кіоску з фруктами висить табличка, де тричі написано &laquo;Без масок не підходити&raquo;. Буквально у двох метрах триває демонтаж МАФ-у
4 На кіоску з фруктами висить табличка, де тричі написано «Без масок не підходити». Буквально у двох метрах триває демонтаж МАФ-у
Дорожні робітники вранці на проспекті Кірова (Сімферополь)
5 Дорожні робітники вранці на проспекті Кірова (Сімферополь)
Бригада робітників у дворі п&#39;ятиповерхівки на вулиці Київській&nbsp;
6 Бригада робітників у дворі п'ятиповерхівки на вулиці Київській 
Оголошення на дверях крамниці в новому мікрорайоні &laquo;Жигулін гай&raquo;&nbsp;
7 Оголошення на дверях крамниці в новому мікрорайоні «Жигулін гай» 
Вітрина ательє на вулиці Декабристів у Сімферополі
8 Вітрина ательє на вулиці Декабристів у Сімферополі
Біля входу на оптовий ринок &laquo;Кримський привіз&raquo;
9 Біля входу на оптовий ринок «Кримський привіз»
На територію лікарні імені Семашка в Сімферополі охорона вільно пропускає тільки її медпрацівників, а пацієнтів на планову госпіталізацію чи амбулаторне лікування &ndash; за списками, підписаними завідуючими відповідних відділень лікарні
10 На територію лікарні імені Семашка в Сімферополі охорона вільно пропускає тільки її медпрацівників, а пацієнтів на планову госпіталізацію чи амбулаторне лікування – за списками, підписаними завідуючими відповідних відділень лікарні
У це відділення &laquo;Генбанку&raquo; одночасно можуть зайти тільки два клієнти і тільки в захисних масках
11 У це відділення «Генбанку» одночасно можуть зайти тільки два клієнти і тільки в захисних масках
Працівниця ЖЕК-у дезінфікує дверні ручки у під&#39;їзді багатоповерхівки одного зі спальних районів міста
12 Працівниця ЖЕК-у дезінфікує дверні ручки у під'їзді багатоповерхівки одного зі спальних районів міста
Співробітники російської поліції Криму зупинили чоловіка на одній із автобусних зупинок Сімферополя в перший день дії накладення адміністративних штрафів за порушення режиму самоізоляції
13 Співробітники російської поліції Криму зупинили чоловіка на одній із автобусних зупинок Сімферополя в перший день дії накладення адміністративних штрафів за порушення режиму самоізоляції
В Алушті закликають залишатися вдома (банер на узбіччі дороги)
14 В Алушті закликають залишатися вдома (банер на узбіччі дороги)
Закрита для відвідування набережна Професорського куточка в Алушті
15 Закрита для відвідування набережна Професорського куточка в Алушті
Літній чоловік дивиться у вікно свого будинку в Євпаторії
16 Літній чоловік дивиться у вікно свого будинку в Євпаторії
У Севастополі перед приймальним покоєм І-ї міськлікарні розгорнули намет медицини катастроф російського МНС по Криму
17 У Севастополі перед приймальним покоєм І-ї міськлікарні розгорнули намет медицини катастроф російського МНС по Криму
Мешканців Стрілецької бухти позбавили єдиного місця прогулянок &ndash; скверу Курсантів. Його вирішили реконструювати під час режиму самоізоляції у Севастополі
18 Мешканців Стрілецької бухти позбавили єдиного місця прогулянок – скверу Курсантів. Його вирішили реконструювати під час режиму самоізоляції у Севастополі
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Крамниці почали торгувати пасками. Стихійну великодню торгівлю російська влада півострова припиняє
20 Крамниці почали торгувати пасками. Стихійну великодню торгівлю російська влада півострова припиняє
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Крим.Реалії

Передрук із «Крим.Реалії» / «Крым.Реалии»

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