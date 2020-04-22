Окупований Крим і страх Кремля. У Росії заблокували сайт державної структури України

(Рубрика «Точка зору», спеціально для Крим.Реалії)

Міністерство кремлівського страху

«Роскомнадзор» на вимогу Генеральної прокуратури Російської Федерації заблокував сторінку українського Міністерства з реінтеграції тимчасово окупованих територій для доступу на території Росії. За повідомленням пресслужби самого відомства, приводом для цього стала інформація про приховування справжнього стану справ з епідемією коронавірусу в Криму та на Донбасі.

Але, звичайно ж, це лише привід, а не причина. Причина, як то кажуть, лежить на поверхні, і не варто її не помічати.

Саме існування Міністерства з реінтеграції нагадує: анексія Криму ‒ це лише період від окупації до реінтеграції

Схоже, причина ця в тому, що на сайті Міністерства з реінтеграції на рівних присутні Крим і Донбас. Так, це не «Міністерство мінського процесу». Так, це відомство, саме створення якого точно відображає конституційну позицію України ‒ окуповані не тільки окремі райони Донецької та Луганської областей, на які Росія формально не претендує, але й територія Криму, яку Росія всупереч усім нормам міжнародного (і свого) права анексувала.

Докази? Вони теж на поверхні. Сайт українського міністерства ‒ перший сайт державної структури України, заблокований Росією. При цьому потрібно згадати, що в інших країн ‒ і в Республіки Молдова, і у Грузії ‒ теж є відомства, які займаються реінтеграцією окупованих Росією територій. Але ніяких особливих претензій до них за всі ці десятиліття не висувалося, їхні інтернет-представництва доступні в Російській Федерації. А чому? А все тому ж. Росія формально не претендує на території Придністров'я, Абхазії та Південної Осетії. Це ‒ її колонії, протекторати, але це не сама Росія. Як, втім, і так звані «народні республіки» Донбасу.

Крим ‒ це територія, за яку Кремль, схоже, буде триматися до останнього навіть у період пандемії, обвалу нафтових цін та краху російської економіки

А ось Крим... А Крим ‒ це територія, за яку Кремль, схоже, буде триматися до останнього навіть у період пандемії, обвалу нафтових цін та краху російської економіки. Саме тому Володимир Путін вирішив всупереч праву і здоровому глузду конфіскувати майно українських громадян та інших негромадян Росії у Криму. Саме тому заблокований сайт українського Міністерства з реінтеграції. Сайт відомства, саме існування якого нагадує: анексія Криму ‒ це лише період від окупації до реінтеграції.

А такі нагадування Путіну, думаю, чути дуже не хочеться. Тому що без анексованого Криму його режим втрачає свій головний політичний козир.

І, за його логікою, ніхто в Росії та самому Криму не повинен вважати, що півострів може і справді «повернутися в рідну гавань». В українську гавань.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

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