У мусульман почався священний місяць Рамадан

У ніч на 24 квітня мусульмани всього світу зустріли священний місяць Рамадан, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії. Протягом майже місяця кожна людина, що сповідує Іслам, повинна дотримуватися посту.

Муфтій мусульман Криму в Києві Айдер Рустемов напередодні зазначив, що Рада улемів вирішила, що першим днем Рамадану цього року оголошується 24 квітня.

Муфтій Духовного управління мусульман України Саїд Ісмагілов, вітаючи віруючих, відзначив особливості проведення Рамадану цього року через загрозу коронавірусу.

«Вперше за всі роки, я бачу такий Рамадан – без спільних іфтарів, нічних молитов в мечеті, і навіть без джума-намазу. Це випробування не могло обійти нас, адже все що наказав Всевишній Аллах – відбудеться. І це є іспитом на міцність нашої віри, коли кожен не в колі одновірців, а своїми силами, повинен проявляти твердість віри, терпіння і щедрість. Але велика нагорода чекає за великі випробування, і ми повинні пройти і це», – наголосив він.

З початком посту мусульман також привітав голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров.

«Нехай місяць Рамадан буде добрим і благословенним для нашої нації! Нехай Бог благословить усіх постити протягом місяця Рамадан і здійснювати інші акти поклоніння! Іншаллах, ми будемо разом відзначати священний місяць Рамадан в Криму, який буде звільнений від російської окупації!» – мовиться у повідомленні.

У Саудівській Аравії через пандемію повністю закрили на невизначений час дві головні ісламські святині – заповідну мечеть в Мецці і Мечеть пророка в Медині. Раніше, 17 березня, саудівська влада заборонила молитви у всіх мечетях.

Більшість мечетей у світі сьогодні закриті через загрозу поширення коронавірусу. Деякі мусульмани виходять на молитви поруч зі своїми будинками або поруч з закритими мечетями.

Рамадан – місяць посту для мусульман, під час якого потрібно утримуватися від їжі, пиття і інтимної близькості від світанку до заходу сонця протягом всього місяця.

У світі налічується близько 1,8 мільярда мусульман, це близько 24 відсотків населення світу.