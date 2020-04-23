Президент Таджикистану закликав перенести піст на інший час через коронавірус

Президент Таджикистану Емомалі Рахмон привітав співгромадян із настанням священного місяця Рамадан і закликав їх відкласти піст на інший час через пандемію коронавірусу, повідомляє таджицька служба Радіо Свобода.

Як зазначив президент, у першу чергу це стосується працівників сільського господарства, оскільки Рамадан у цьому році «збігся з часом весняно-польових робіт».

Наголосивши, що в Таджикистані не зареєстровано жодного випадку захворювання COVID-19, Емомалі Рахмон закликав співвітчизників «не сидіти склавши руки», а «надавати більшого значення правилам гігієни будинку, утримання в чистоті місць проживання, робочих і громадських місць, докладати зусиль для охорони свого здоров’я, членів своїх сімей і всього суспільства».

Президент зазначив, що всім країнам світу, в тому числі Таджикистану, «загрожує гостра фінансово-економічна криза».

17 квітня Емомалі Рахмон провів позачергове оперативне засідання уряду, присвячене поширенню коронавірусу. Серед заходів, які обговорювалися на засіданні, – підтримка вразливих верств населення, податкові послаблення і пільгові кредити для малого та середнього бізнесу, регулювання цін на продовольчі товари.

Президент, зокрема, доручив організувати в країні «дворічну заготовку харчів для кожної сім’ї», на 40% збільшити посіви картоплі і на 60% – площі для повторної сівби кукурудзи, рису, бобових та інших культур.

Цього року священний місяць Рамадан почнеться 24 квітня. З 18 квітня Рада улемів (богословів) Ісламського центру Таджикистану у зв'язку з можливим поширенням коронавірусу заборонила проводити в мечетях країни громадський намаз і релігійні обряди.