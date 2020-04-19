У переддень Рамадану Іран подовжує закриття мечетей через коронавірус

Влада Ірану подовжує заборону на роботу мечетей та інших релігійних установ ще на два тижні, повідомив президент країни Хасан Роугані 19 квітня.

За словами Роугані, рішення щодо дозволу на масові зібрання протягом священного для мусульман місяця Рамадан, який починається 23 квітня, буде ухвалене пізніше.

Крім того, Тегеран анонсував подовження тимчасового звільнення десятків тисяч в’язнів, яких раніше відпустили з місць позбавлення волі в спробі сповільнити поширенню коронавірусу в переповнених тюрмах.

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Своєю чергою, влада Саудівської Аравії, де розташовані священні для мусульман міста Мекка та Медіна, закликали вірян по всьому світу протягом Рамадану молитися вдома і дотримуватися приписів для запобігання зараженню коронавірусною інфекцією.

За даними Університету Джонза Гопкінса, в Ірані наразі зареєстровано 82 211 випадків захворювання на COVID-19, з них 5 118 – летальні, понад 57 тисяч людей одужали.

Загалом у світі виявлено понад 2,3 мільйона хворих на COVID-19. 161 402 людини померли, 604 311 – одужали.