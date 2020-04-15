Меморандум між Іраном і Україною щодо збитого літака «МАУ»: компроміс чи гра на пониження

Влада Ірану передала українській стороні проєкт меморандуму про взаєморозуміння, який пропонує визнати причиною катастрофи літака «МАУ» 8 січня 2020 року неподалік Тегерану – «людську помилку». Таку інформацію отримали зі своїх джерел журналісти Радіо Свобода в Ірані. У проєкті йдеться, що Іран оприлюднить дані бортових самописців та виплатить компенсації родинам загиблих, а ті не будуть висувати судувих позовів проти нього. Офіційні Київ та Тегеран наразі не підтвердили факт існування такого проєкту меморандуму. Втім експерти та окремі політики, опитані Радіо Свобода, визнають, що подібні меморандуми та компенсації є звичною практикою щодо інших авіакатастроф. Однак частина з джерел Радіо Свобода говорить про те, що поява цієї інформації про умови компромісу загрожує спільному розслідуванню трагедії та непростим українсько-іранським переговорам про компенсацію, які нині тривають.

Іран спонукає Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння у справі про збиття українського літака компанії «МАУ» неподалік Тегерану повідомляє іранська служба Радіо Свобода Радіо Фарда.

У повідомленні йдеться, що Іран надіслав Міністерству закордонних справ України проєкт меморандуму про взаєморозуміння, згідно з яким Київ і родини загиблих мають погодитися з «людською помилкою» як причиною катастрофи.

Раніше урядовці Ірану визнали, що український пасажирський літак було помилково збито іранськими протиповітряними ракетами.

Основні умови проєкту меморандуму про взаємопорозуміння (за інформацією Радіо Фарда):

Держава Україна та родини потерпілих відмовляються від можливих судових позовів проти Ірану та причетних до катастрофи

Іран виплачує Україні та родинам загиблих компенсації

Офіційний Тегеран оприлюднює дані бортових самописців літака МАУ

Обидві сторони офіційно погоджуються, що причиною катастрофи є «людська помилка»

Втім, наразі ці повідомлення в іранському уряді ніяк не коментують.

Однак на цю інформацію вже відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він не підтвердив і не спростував існування проєкту меморандуму, погодитися на який Іран пропонує Україні. Але констатував, що Україна дійсно веде переговори про отримання бортових самописців збитого українського літака.

«Повідомлення ЗМІ про меморандум Ірану варто сприймати як... повідомлення ЗМІ. Переговори тривають. Працюємо для отримання «чорних скриньок». Ключове для нас: встановлення справедливості, виплата компенсацій родинам, притягнення до відповідальності згідно норм міжнародного права» – написав керівник українського МЗС у твітері.

У його заяві, досить лаконічній, впадає у вічі одна деталь: «притягнення до відповідальності» винних у катастрофі він називає ключовим для України. Тоді як у проєкті меморандуму про взаємопорозуміння йдеться саме про відмову від цього – принаймні від відповідальності у судовому порядку.

Інформацію могли передати журналістам ті, хто хоче зірвати переговори – джерело

Чи вірогідною є інформація про такі пропозиції Ірану? Про що може свідчити її поява та якими можуть бути наслідки, якщо Україна погодиться на такий компроміс? Такі запитання Радіо Свобода поставило українським політикам, причетним до переговорів, авіаційним експертам та іншим фахівцям, поінформованим про перебіг подій після авіакатастрофи 8 січня.

Більшість із них визнала, що основні переговори між Україною та Іраном щодо розслідування авіакатастрофи тривають за участю президента України Володимира Зеленського та секретаря РНБО Олексія Данілова. Раніше саме Данілов першим з-поміж українських посадовців назвав влучання ракети однією із версій, яку розглядає українська сторона – до того, як збиття українського літака ракетою визнав Іран.

Олексій Данілов відповів Радіо Свобода, що станом на 15 квітня не має змоги коментувати.

Радіо Свобода охоче оприлюднить позицію секретаря РНБО, коли отримає її.

Між тим джерело Радіо Свобода, близьке до процесу розслідування авіакатастрофи та переговорів щодо неї, закликає максимально обережно ставитися до появи таких повідомлень – щоб не нашкодити перемовинам.

«Злиття» цієї інформації, дуже ймовірно, відбулося невипадково, а для того, щоб зламати досягнутий прогрес у переговорах. Українській стороні треба дуже обережно говорити про такі речі, щоб не призвести до припинення переговорів про компенсацію та розслідування за участю української сторони. Оскільки, не можна виключати, що питання меморандуму обговорювалося, але вже залишилося у минулому», – наголошує джерело Радіо Свобода. яке просить не називати його з питань безпеки.

При цьому наш співрозмовник висловлює думку, що Україні варто буде відмовитися від пропозиції про «меморандум взаємопорозуміння» як від невигідної, якщо вона раптом з'явиться в офіційному порядку денному.

Схожі оцінки робить експерт із авіаційного права Андрій Гук. Він припустив, що Іран, пропонуючи окремі домовленості Україні, може намагатися створити роз’єднаність між країнами, громадяни яких загинули в катастрофі.

Те, що Іран вказує на людську помилку як причину катастрофи, не означає, що Тегеран бере на себе відповідальність за те, що сталося, додає експерт.

За словами Гука, питання про те, чи готовий Іран виплачувати компенсації сім’ям загиблих та авіаційній компанії, яка володіла літаком, залишиться без відповіді, якщо Україна прийме позицію Ірану, викладену в проєкті документа.

Тобто, Іран вважає розслідування «людської помилки», яка (можливо) призвела до трагедії, і всі відповідні судові процедури – внутрішньою справою, яку слід розслідувати виключно в Ірані, тлумачить проєкт меморандуму Андрій Гук. Також він не бачить в документі чіткого визначення, хто відповідає за виплату компенсації та якими є терміни виплат, і чи передбачена арбітражна процедура, якщо сторони не домовляться у цих деталях.

На його думку, до останнього часу було зрозуміло, що Іран не співпрацює з іншими країнами щодо розшифрування бортових самописців, та не здатний або не бажає самостійно розшифровувати дані з них.

«Це прерогатива президента і відповідальність української дипломатії» – народний депутат

Україна може обговорювати з Іраном виплату компенсацій загиблим у авіакатастрофі літака МАУ 8 січня та надання доступу до бортових самописців в обмін на відмову родичів загиблих від позовів, вважає голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва​ Олександр Мережко.

Так він відреагував у коментарі Радіо Свобода на повідомлення іранської служби – Радіо Фарда, про те, що Іран надіслав Міністерству закордонних справ України проєкт меморандуму про взаєморозуміння.

Така практика існує, якщо подивитися, як вирішувалися питання з іншими авіакатастрофами

«Така практика існує, якщо подивитися, як вирішувалися питання з іншими авіакатастрофами. Наприклад 1988 рік, коли американці випадково збили іранський лайнер. Там все вирішувалорся шляхом переговорів і була запропонована єдина фіксована сума компенсацій. І це цілком нормально. Оскільки шляхом переговорів можна отримати більшу суму, ніж через судові позови. Оскільки є, наприклад, Монреальська конвенція, яка встановлює верхню межу компенсації».

Окрім того, за словами Олександра Мережка, якщо Україна не погодиться на подібний компроміс, то родичам загиблих пасажирів доведеться стикнутися із труднощами. Наприклад, йти до судів, які, найбільш імовірно, відбуватимуться в Ірані, за іранським законодавством. Водночас, за словами голови зовнішньополітичного комітету, такі пропозиції іранської сторони, якщо їх офіційно підтвердять, мають оцінювати передовсім юристи з авіаційного права, українські дипломати, а також президент і секретар РНБО, які є відповідальними за такі переговори.

Тут ніякої «зради» немає. Сторонам треба домовлятися. Це конституційна прерогатива президента й МЗС

«Це нормальна практика, нормальна дипломатія, тут ніякої «зради» немає. Сторонам треба домовлятися. Це конституційна прерогатива не парламенту, а президента, й МЗС, і законодавча гілка сюди не повинна втручатися. Треба віддати це нашій дипломатії, саме вона несе за цю роботу відповідальність», – зауважив народний депутат.

Головною метою української сторони у цих переговорах очільник зовнішньополітичного комітету назвав виплату максимальної компенсації родинам загиблих українців.

За словами Олександра Мережка, документ, про який ідеться у медіа, на розгляд української Верховної Ради не надходив, і навряд чи надійде.

Меморандуми про взаємопорозуміння здебільшого не потребують ратифікації у парламенті, оскільки вони не змінюють національного законодавства, а є політичною домовленістю, пояснює депутат.

Зі свого боку, директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос бачить для України у нинішній ситуації два шляхи:

Довгий шлях: більш жорсткі вимоги щодо розслідування катастрофи та пошуку винних, суми компенсації, імовірно, визначаються в судах

Короткий шлях: переговори зорієнтовані на отримання компенсації державі, авіакомпанії та родинам загиблих

Оскільки світ зосередився на пандемії, то збиття літака «МАУ» відійшло на третій план.



«Я знаю що переговори з Іраном тривають на рівні секретаря РНБО, і що вони непрості та непевні. Меморандум, про який ідеться, може бути одним із проміжних рішень. Не можу сказати, це добре чи погано. Питання в тому, що зараз важливіше для України. Оскільки світ зосередився на пандемії, то збиття пасажирського літака «МАУ» відійшло на другий, а то й на третій план. Як краще вчинити – немає відповіді. Це питання політичного вибору», – пояснює логіку подій Ігор Семиволос.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня.

Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака силами своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.​

11 березня посол України в Канаді Андрій Шевченко повідомив, що влада Ірану погодилася передати Україні бортові самописці. Проте після того інформації про передачу Україні «чорних скриньок» не було.