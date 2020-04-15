Катастрофа літака МАУ: Україна може обговорювати з Іраном «компенсації в обмін на відмову від позовів»

Україна може обговорювати з Іраном виплату компенсацій загиблим у авіакатастрофі літака МАУ 8 січня та надання доступу до бортових самописців в обмін на відмову родичів загиблих від позовів, вважає голова комітету Верховної Ради з зовнішньої політики Олександр Мережко.

Так він відреагував у коментарі українській службі Радіо Свобода на повідомлення іранської служби РС, Радіо Фарда, що Іран надіслав Міністерству закордонних справ України проєкт меморандуму про взаєморозуміння.

«Така практика наскільки я знаю, існує, якщо подивитися, як вирішувалися питання з іншими авіакатастрофами. Наприклад, 1988 рік, коли американці випадково збили іранський лайнер. Там усе вирішувалося шляхом переговорів, і була запропонована єдина фіксована сума компенсацій. І це цілком нормально. Оскільки шляхом переговорів можна отримати більшу суму, ніж через судові позови. Оскільки є, наприклад, Монреальська конвенція, яка встановлює верхню межу компенсації», – сказав депутат Мережко.

Окрім того, за словами Олександра Мережка, якщо Україна не погодиться на подібний компроміс, то родичам загиблих пасажирів доведеться стикнутися із труднощами. Наприклад, іти до судів, які, найбільш імовірно, відбуватимуться в Ірані, за іранським законодавством. Водночас, за словами голови зовнішньополітичного комітету, такі пропозиції іранської сторони, якщо їх офіційно підтвердять, мають оцінювати передовсім юристи з авіаційного права, українські дипломати, а також президент і секретар РНБО, які є відповідальними за такі переговори.

«Це нормальна практика, нормальна дипломатія, тут ніякої «зради» немає. Сторонам треба домовлятися. Це конституційна прерогатива не парламенту, а президента й МЗС, і законодавча гілка сюди не повинна втручатися. Треба віддати це нашій дипломатії, саме вона несе за цю роботу відповідальність», – зауважив народний депутат. Головною метою цих переговорів очільник комітету назвав отримання максимальної компенсації родинами загиблих українців.

За словами Олександра Мережка, меморандуми про взаємопорозуміння здебільшого не потребують ратифікації в парламенті, оскільки вони не змінюють національного законодавства, а є політичною домовленістю.

Раніше цього тижня іранська служба Радіо Свобода, Радіо Фарда, повідомила, що Іран підштовхує Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння у справі про збиття українського літака над Тегераном, який зобов’язує Україну і сім’ї загиблих відмовитися від права позиватися до судів.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів). Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака силами своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.​

11 березня посол України в Канаді Андрій Шевченко повідомив, що влада Ірану погодилася передати Україні бортові самописці. Проте після того інформації про передачу Україні «чорних скриньок» не було.