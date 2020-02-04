П’ять країн вимагають від Ірану передати «чорні скриньки» збитого українського літака

П’ять країн – Україна, Канада, Афганістан, Швеція та Об’єднане Королівство – звернулися до влади Ірану з вимогою передати «чорні скриньки» збитого 8 січня після вильоту з Тегерана українського літака.

«Усі країни стурбовані тим, що Іран не передав чорні скриньки. Додаток 13 до Конвенції про цивільну авіацію вимагає, щоб це відбулося без зволікань. Іран повинен негайно віддати чорні скриньки як демонстрацію постійної готовності мати повний та прозорий виклад цієї події», – йдеться 4 лютого в повідомленні пресслужби МЗС Канади.

Повідомляється, що міжнародна група координації та реагування щодо жертв польоту PS752 зобов’язалася «дійти згоди стосовно юридичних варіантів переговорів із Іраном щодо відповідальності за цей вчинок, аби досягти справедливості, у тому числі стосовно належних компенсацій для родичів жертв».

У повідомленні йдеться, що учасники групи погоджуються із необхідністю «продовження тиску заради досягнення підзвітності, прозорості та справедливості для жертв рейсу PS752».

Українська влада неодноразово заявляла, що з Іраном тривають постійні переговори про повернення «чорних скриньок» збитого літака.

Напередодні посадовець Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резаїфар заявив, що Іран змушений більше не ділитися свідченнями з Україною у справі катастрофи літака МАУ. Така заява пролунала після того, як ввечері 2 лютого у ЗМІ оприлюднили «запис» розмови 8 січня диспетчера аеропорту Тегерана із пілотом літака іранської компанії, на якому той каже, що бачить у небі світло від ракети, а потім вибух. В Ірані засудили публікацію записів і додали, шо це була частина конфіденційного звіту.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Уранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака силами своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе повну відповідальність.