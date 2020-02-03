«Злита» розмова іранців про збиття PS752 може стати причиною конфлікту між Києвом і Тегераном?

Що сталося?

Увечері 2 лютого програма «ТСН. Тиждень» на телеканалі «1+1» оприлюднила запис розмови між диспетчером аеропорту Тегерана і другим пілотом літака іранської компанії «Aseman Airlines» зранку 8 січня. Цього дня Іран збив літак «Міжнародних авіаліній України», який повертався до Києва. На записах пілот розповідає, що бачить у небі світло від ракети, а потім вибух.

Говорячи про записи, президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю «ТСН» заявив: «Іранська сторона знала від самого початку, що наш літак збила ракета, це їм було відомо вже на момент збиття».

В Ірані засудили публікацію записів і заявили, шо це була частина конфіденційного звіту. Посадовець Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резаїфар сказав, що «ця дія українців змушує нас більше не ділитися з ними свідченнями».

Що думає експерт?

Експерт із міжнародного повітряного права Андрій Козлов у коментарі Радіо Свобода заявив, що «з формального боку» публікація записів ні на що не має вплинути.

«Є констатація порушення певного з боку України. Вона є, тому що витік на «Плюси» (телеканал «1+1» – ред.) міг відбутися виключно з нашого боку. Це очевидно. Це не позбавляє українську сторону права брати участь у розслідуванні, зокрема мати доступ до всіх матеріалів розслідування, але під контролем уповноваженого або головного розслідувача», – вважає Козлов.

За його словами, заявивши про відмову передавати Україні матеріали, Іран «зробив дуже ображені очі».

«Це грубе порушення, про яке чомусь говориться відкрито і радісно. Якщо це дійсно відбудеться – це буде друге грубе порушення з боку Ірану. Перше взагалі було жахливим – неубезпечення місця падіння літака, неубезпечення перебування його решток у тому стані, в якому вони перебували. Незбереження слідів на поверхні. І взагалі намагання вочевидь приховати певні моменти, що не вдалося», – зазначив Козлов.

Він не виключає, що в майбутньому на Іран можуть накласти санкції, хоча це «не таке швидке й легке рішення».

«Очевидно, що ненадання матеріалів розслідування в той час, коли це розслідування проводиться, порушує права інших держав, які беруть участь у розслідуванні. По-друге, ніхто не заважає тим державам, які беруть участь у розслідуванні, ділитися інформацією між собою. Я маю на увазі зараз не Іран. По-третє, питання санкцій може колись постати, якщо буде зрозуміло, що Іран фактично намагається піти від відповідальності в ході цього розслідування, у тому числі не надавати доступ представникам України, на що він, звісно, не має права», – сказав Козлов.

Що каже українська влада?

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у коментарі Радіо Свобода наполягає: «Жодна державна інституція України нікому не передавала жодних даних закритих стосовно цього інциденту. Де журналісти беруть інформацію – треба в них питати».

Він наголосив, що Україна й Іран співпрацюють у межах розслідування «під егідою» Міжнародної організації цивільної організації (International Civil Aviation Organization, ICAO).

Уже після розмови з Радіо Свобода секретар РНБО виступив із офіційною заявою. «Позиція України залишається незмінною: ми наполягаємо на всебічному та повному розслідуванні всіх обставин катастрофи й виплаті відповідних компенсацій сім’ям загиблих згідно з нормами міжнародного права», – цитує Данілова пресслужба РНБО.

Він наголосив, що «комісія з розслідування причин катастрофи продовжує роботу та працює в штатному режимі».