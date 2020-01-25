Іран розірвав шаблон Росії своїм визнанням, щоб його військові збили український літак

Іран збив не лише український пасажирський літак, але і на певний час вивів з ладу російську пропагандистську машину. Своїм визнанням вини Тегеран порушив перше і найголовніше правило російської пропаганди – брехати і нічого не визнавати. Для прокремлівських засобів пропаганди це був удар у спину і на якийсь час вони навіть розгубилися. Докладніше у справі розбиралися європейські фахівці з боротьби з дезінформацією з європейського проєкту EU vs Disinfo та українського міжнародного проєкту StopFake.

Коли стало відомо, про те, що в небі над Тегераном потерпів катастрофу український пасажирський лайнер компанії Міжнародні українські авіалінії, який повертався до Києва, прокремлівські засоби масової дезінформації навіть не мусили змащувати налагоджений механізм. На повну пару вони погнали давно відомі антиукраїнські та антизахідні наративи. За старою звичкою, кожен з них міг суперечити наступному, адже спрямовані вони часто на різні аудиторії, які не перетинаються між собою. Тож європейські фахівці виділили п’ять основних версій:

– нібито жадібні до наживи українці використовували старий літак, який давно пора було пустити на металобрухт;

– тільки США мали можливість збити цей літак (причому вони систематично збивають цивільні літаки);

– рейс PS752 зіткнувся з американським безпілотником-шпигуном;

– США збили літак, щоб звинуватити Іран, і вибрали український літак, оскільки маріонеткові українці завжди будуть підтримувати своїх ляльководів;

– відео, що показує потрапляння ракети, найімовірніше є інсценуванням; і взагалі падаючі авіалайнери Boeing стали секретною зброєю США;

– нібито літак збили через те, що на борту були секретні фізики-ядерники.

Як наголошують українські фахівці зі StopFake, автором останньої версії на російських сайтах вказується доцент Російського економічного університету імені Плеханова, член експертної ради організації «Офіцери Росії» Олександр Перенджіев. Його коментарі часто фігурують в прокремлівських ЗМІ. Він є автором безлічі таких заяв-пропагандистських наративів, зокрема про те, що «після виборів президента України може розколотися на західну і східну частини».

Цю версію підхопили різні маргінальні новинні сайти, такі як «Федеральне агентство новин», taganews.ru, nation-news.ru, slovodel.com, politeka.net і іншими. Це припущення з’явилося і в різних телеграм-каналах.

Все за законами жанру, все передбачувано і комфортно – цю брехню легко створити, легко поширити у здобреному ґрунті антиукраїнської, антизахідної істерії та засиллі різних теорій змови, які поширюють російські ЗМІ.

Але рішення Ірану проявити повагу до жертв катастрофи під тиском доказів та громадської думки як всередині країни так і з-за кордону, та зізнатися в жахливій помилці, змусило Москву перевзуватися у повітрі.

Як показати, що «Захід» все одно винен?

А ось як ... Іран змусили взяти на себе вину силою, чи обманом, або ж це була західна спецоперація, розрахована на наївність Ірану. Тож згідно з російськими ЗМІ:

– Іран поступився тиску або пішов на якусь вигідну угоду;

– Іран потрапив в пастку США;

– іранський оператор ППО міг бути завербований США.

Важковаговик російського дезінформаційного виробництва Маргарита Симонян, головний редактор RT, в своїх публікаціях в Twitter висловлює навіть заздрість до Ірану та пояснює спосіб роботи дезінформації – заперечувати все!

З огляду на те, що Симонян – ключова фігура прокремлівської дезінформації, чи це означає, що Росія змінює методи федеральних ЗМІ, запитують європейські фахівці з дезінформації. Чи метод «заперечувати все» вже не є стандартною робочою процедурою? На своє запитання вони відповідають негативно і стверджують, що з огляду на наступні історії в російських засобах масової дезінформації, йдеться тільки про ґлюк у системі. Далі вона працювала так само злагоджено, як і перед тим, повторюючи стару брехню про рейс MH17, про агресивний Захід, про роль Росії в Україні, про загибель 14 осіб в Вільнюсі в 1991 році ...

Як вважають європейські фахівці з дезінформації, показовою була систематична кампанія проти Польщі. Прокремлівські ЗМІ звинувачують Польщу в розв’язанні Другої світової війни, у веденні інформаційної війни проти Росії і в плануванні майбутніх воєн. Все це у повній відповідності з висловом Маргарити Симоньян кремлівські ЗМІ намагаються ніколи не визнавати помилки Росії, ніколи не намагаються спокутувати провину за помилки, ніколи не беруть на себе відповідальність.

Для гурманів жанру, проєкт EU vs Disinfo підібрав випадки, які виділяються через своє надзвичайне дивацтво:

– Велика Британія відправляє до Москви і Мінськ не послів, а жінок зі статусом посла.

– НАТО намагається винищити населення країн Балтії, щоб використовувати їхню територію як плацдарм для нападу на Росію.

– Україна може загрузнути в гомодиктатурі.

Кремлівські пропагандисти можуть почати сумніватися в своїй релігії, але сам культ як і раніше залишається сильним, завершують свій аналіз спеціалісти.