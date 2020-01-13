Інформація, оприлюднена в низці українських та іноземних видань, про нібито побиття групи хасидів в Умані, не відповідає дійсності. Ізраїльський сайт Yeshiva World News, із посиланням на нібито свідків, поширив повідомлення, що біля могили цадика Нахмана українці на ґрунті антисемітизму побили євреїв. У Національній поліції заявляють, що такої бійки не було, й, відповідно, немає ні постраждалих, ні нападників.

Видання Yeshiva World News, розповідаючи про нібито події в Умані, серед іншого стверджує, що озброєні ножами українці бігали містом та шукали євреїв. За словами людей, яких видання називає свідками, таке «полювання» почалося після масової бійки поблизу могили цадика Нахмана. Ці неназвані особи нібито розповіли про напад кількох десятків антисемітськи налаштованих людей на групу хасидських підлітків. Видання пише, що на місці події були присутні українські поліцейські, які лише спостерігали за бійкою і не втручалися. Крім того, повідомлення містить інформацію про те, що після нападу четверо євреїв були доправлені до найближчої лікарні.

Утім, з’ясувалося, що подібних звернень до лікарень Умані не було. Як, власне, не було і бійки, і тим більше не було «озброєних ножами українців» які «бігали містом і шукали євреїв».

Після появи повідомлення Yeshiva World News, за наказом голови Національної поліції України Ігоря Клименка до Умані виїхала група фахівців, щоб з’ясувати на місці, що сталося. Згодом управління комунікації НПУ повідомило, що ні до лікарень, ні до поліції через наслідки конфлікту між хасидами на жителями Умані ніхто не звертався.

Інформація про те, що в лікарню з тілесними ушкодженнями звернулися четверо хасидів, не відповідає дійсності

«На цей час встановлено, що інформація в мережі інтернет про те, що в лікарню з тілесними ушкодженнями звернулися четверо хасидів, не відповідає дійсності. Представникам Нацполіції такі дані у лікарні не підтвердили. Також із заявами про вчинення правопорушень у зв’язку з конфліктом між місцевими жителями та хасидами ніхто не звертався», – йдеться у повідомленні.

Радіо Свобода звернулося за уточненням до поліції Черкаської області. Там підтвердили, що не було не тільки постраждалих, а й бійки взагалі.

Виконувач обов’язків начальника сектору комунікації обласного управління Національної поліції в Черкаські області Наталія Ткачук розповіла, що насправді між групами хасидської молоді та місцевих жителів відбулася суперечка, але не бійка, і згодом конфліктна ситуація була вирішена самими її учасниками.

Це все відбувалося зовсім не так, як пишуть. Взагалі такого не було. Вони вирішили питання між собою. Була лише суперечка

«Зустрілися місцеві жителі з хасидами, у них виникла суперечка. Вони між собою вирішили конфлікт. Вичерпалася ситуація. Зараз з’ясовуються обставини. Це все відбувалося зовсім не так, як пишуть. Взагалі такого не було. Вони вирішили питання між собою. Була лише суперечка. Але те, що пишуть, нібито використовувалися якісь засоби. Такого не було. На місце виїжджали працівники поліції і зафіксували подію. Ніхто не звертався ні до яких медичних закладів. Також заяв ніхто не писав», – зазначила речниця поліції Черкаської області.

Група підлітків надала ізраїльським ЗМІ неправдиве повідомлення, стверджуючи, що в Умані відбувся антисемітський напад

Крім того, фейк про масове побиття євреїв в Умані спростовує видання The Jerusalem post.

«Група підлітків надала ізраїльським ЗМІ неправдиве повідомлення, стверджуючи, що в Умані відбувся антисемітський напад», – пише видання.

The Jerusalem post також повідомляє, що насправді відбулася «гостра суперечка» між підлітками та місцевим охоронцем, до якої згодом приєдналися мешканця міста. Водночас за інформацією цього видання, про нібито бійку та постраждалих від неї також не йдеться.

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