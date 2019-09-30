Єврейський новий рік в Умані – як це було

В Умані, що на Черкащині, зібралися паломники з усього світу, щоб відсвяткувати єврейський Новий рік, або Рош-га-Шана. Згідно з юдейським календарем, це 5780 рік «від створення світу». На святкування до Умані приїхало, за даними поліції, понад 26 тисяч хасидів. Цього року переддень юдейського Нового року припав на суботу, і в хасидів завершується шабат – період, у який згідно з Торою, слід утримуватися від будь-якої роботи. Паломники збираються в центрі мікрорайону й розпочинають веселитися й наспівувати пісні, прославляючи засновника Брацлавського хасидизму цадика Нахмана.

Саме в Умані помер і був похований 1810 року цадик Нахман. Місце, що вшановується як його могила, і є головним об’єктом паломництва. «Усі, хто тут, приїхали вивчати Тору цадика. Усі люди тут відрізняються один від одного. Всі солідарні один з одним у бажанні насолодитися Новим роком, Рош га-Шана, який розпочнеться завтра ввечері. Україна приймає нас, поліцейські, аеропорти і вся інфраструктура – для євреїв. Я впевнений, що рабин Нахман належить країні Україна, належить українському народові. Я впевнений, що рабин Нахман благословляв український народ. Тож ми дуже пишаємося тим, що ми тут, в Україні, в Умані, де похований рабин Нахман», – ділиться своїми враженнями з Радіо Свобода паломник із Франції Рафаель. Він цього року приїхав уперше в Умань і задоволений тим, що відбувається.

Для забезпечення правопорядку в Умані працюють як українські, так і ізраїльські поліцейські. Цього року прибуло 20 ізраїльських правоохоронців. Українських силовиків у місці святкування – 550. Як розповіли в поліції, святкування відбувається без грубих порушень. Наразі зафіксували лише звернення про крадіжки і вилучили наркотичні препарати. Протягом неділі хасиди гуляють мікрорайоном, веселяться, куштують кошерну їжу і моляться у синагозі. Важливими є відвідини плити, де, як вважають, і похований цадик Нахман (єврейське кладовище, де його поховали, було знищене в радянські часи).

Кореспонденти Радіо Свобода побували на обряді, під час якого хасиди ріжуть вівцю й готують кошерне м’ясо. Адже абияке м’ясо юдеї не їдять.Вівцю ріжуть спеціальним ножем, який може коштувати до трьох тисяч американських доларів. Він дуже гострий. Усі хасиди із цікавістю спостерігають за тим, як один із старших молиться перед ножем і тоді уже перерізає вівці горло.

«Цій вівці не було боляче, тому що ми маємо єврейський хороший ніж. Одна секунда... Раз, два і все, кінець. Вівця помирає. І це кошерна їжа. Це й усе», – коментує те, що відбувається один із паломників. На Рош-га-Шана паломники орендують усе, що навколо має дах: будинки, квартири, гаражі, ятки – аби була можливість десь жити.

Не офіційно, за кадром, люди скаржаться, що ціни на житло надто високі: Оренда ліжко-місця неподалік могили цадика Нахмана, кажуть вони, – від тисячі доларів за добу. Новий рік у хасидів цього року настане ввечері неділі, коли зайде сонце. Усі вони збираються у синагогах і моляться. Після того наступає святковий період, коли їм пора відпочивати. Заборонений відкритий вогонь, будь-яка робота і, зокрема, будь-які технічні засоби на кшталт телефона чи відеокамери.

Після молитви усі нюхають пахуче зілля, яке складається із різних трав і рослин, привезених із Ізраїлю – мирту, м’яти, ялини, сосни й іншого. Понюхати цю траву прийшли й дві бабусі, які живуть неподалік. Вони кажуть, що завжди було цікаво побувати на Новому році у євреїв. «Тут одні чоловіки. Але нас не проганяють, бачите. Ми вперше прийшли сюди, так цікаво. Дуже добре так. І пахне он це зілля», – каже Тамара.

До них підходить хасид із Єрусалиму. Він просить бабусь повторити за ним кілька священних фраз, після чого дає понюхати цю траву. «Так, так, це з Ізраїлю. Це мирт, ялина. Це дуже пахучі трави. Дає дуже добрий запах», – каже Азар’я. Він володіє українською мовою і вивчає її в Єрусалимі. «Українська мова дуже гарна, вона мені подобається», – каже він. Бабусі дякують йому за те, що подарував кілька гілочок мирту. Вони кажуть, що дуже раді, коли хасиди приїжджають в Умань. Звісно, визнають вони, не всі цьому радіють у місті. «Я думаю, що це прекрасно. І ми радіємо, що тут краса така. Якби тільки зла не робили. Річ у тому, що й не чутно, аби були якісь події з ними. Нехай не возять нам наркотики. А так, то нехай приїжджають, ми будемо їх радо зустрічати», – розповідає Тамара.