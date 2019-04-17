Справжній націоналіст хоче зробити свій народ кращим, а не інші гіршими – головний рабин України

Гості програми «Ваша Свобода»: головний рабин України та Києва Моше Реувен Асман

Зараз в Україні у всіх на вустах одна тема – президентські вибори і дебати, як одна з передвиборчих складових. Ніхто точно не знає, як вони відбуватимуться, тобто чи традиційні дебати, чи, як концерт на стадіоні. Але достеменно відомо, що на час завершення цих дебатів якраз почнеться святкування юдеями Песаха. 3500 років єврейський народ кожен рік святкує Песах в пам'ять про предків, врятованих від смерті.

Інна Кузнецова: З чим українські юдеї йдуть до цього свята?

– Песах – це свято чудес, свято свободи, свято, коли єврейський народ став одномоментно вільними людьми, пішов до гори Синай отримувати Тору, щоб дати її всьому людству у майбутньому.

Люди чекають на доброго чарівника, який все зробить. Насправді все це залежить від кожного із нас. Будувати державу треба усім разом

Слава Богу, зараз свобода в Україні! Українські євреї сідають за пасхальний Седер у п’ятницю ввечері. Багато людей, які були відірвані від своїх традицій, не знають до сих пір, як правильно провести. Тому ми й робимо на тисячі людей по всій території України пасхальні Седери, щоб кожен єврей мав можливість з’їсти шматочок маци, випити чотири склянки вина і інші заповіді цього свята виконати.

– Точна кількість євреїв в Україні не зовсім відома. Це від 300 тисяч до 400 тисяч. Але ви зверталися до керівництва ЦВК, оскільки другий день Песаха припадає на вибори, з тим, щоб дозволили продовжити час голосування, аби це відбулося вже після того, як зійдуть зірки на небі. Відповідь була такою: можна зайти на дільницю до 20:00 і залишатися там. Скільки віруючих євреїв, для яких це дуже важливо зробити після, буде по всій Україні?

– Я вважаю, що навіть якщо є одна людина, яка потребує виконання свого громадянського обов’язку, треба з цим рахуватися. Просто до мене звернулися люди, які хочуть голосувати, громадяни України-євреї, юдеї, і запитали, що їм робити. Вони мене попросили звернутися. Я звернувся до ЦВК. І отримав відповідь, що закон такий і такий. Але я зрозумів, що в законі є таке право людини зайти до 20:00, і той, хто зайшов, може там лишитися і проголосувати. Тому я дав рекомендації, що якщо хтось хоче проголосувати, хто дотримується єврейських традицій, може так зробити. Але, як мені пояснили, що кожна виборча комісія може ухвалити рішення самостійно, чи дозволити, чи не дозволити.

Люди вірять і очікують на диво, чекають на доброго чарівника, який все зробить. Насправді все це залежить від кожного із нас. Будувати державу треба усім разом. Можливо, якісь паралелі є. Коли вийшли з Єгипту євреї, то, нібито, і Всевишній вів, були і чудеса, і знамення, але люди все рівно нарікали. Приходили до Мойсея, як розповідається у Торі, то у них не було води: дай нам воду, бо немає що пити. Потім у них не було що їсти. І вони постійно: хочемо повернутися у Єгипет... Рабська психологія – має минути час, щоб її вибити, вона має зникнути.

– В Україні так само чекають на Мойсея?

Немає жодної причини, щоб Україна не стала такою ж процвітаючою, як Ізраїль

– Люди мають вірити у краще. Якщо людина вірить і прямує до кращого, то Всевишній допомагає. Дуже добре, що люди очікують кращого. З іншого боку, треба обома ногами стояти на землі і розуміти, що, наприклад, якщо є в Україні проблеми, то починай з себе. Якщо ти порушуєш правила руху, тоді всі порушуватимуть правила дорожнього руху. Якщо є корупція в судах, яка вважається дуже страшною річчю в Україні, якщо люди цього не заохочуватимуть, тоді цього не буде. Тому треба бути оптимістами.

В України дійсно є дуже великий шанс. До мене багато людей звертається і проводять паралелі з Ізраїлем, що коли постав Ізраїль, було дуже багато ворогів, здавалося, що жодних шансів, не було друзів в Ізраїлю. А держава Ізраїль не просто вижила, а стала однією з найбільш процвітаючих у світі і сильною. Я вважаю, що не існує жодної причини, щоб Україна не стала такою ж. Єдине – треба усім разом у це вірити і працювати.

– Ізраїльська преса, коли пише про успіх кандидата Володимира Зеленського на президентських виборах, згадує його єврейське коріння. Багато хто пише, що він єврей за походженням. У всякому разі про це ніхто ніде не говорить, не знаю, чи він юдейського віросповідання, чи ні. Для вас він єврей?

Є євреї, які за Зеленського, є такі, які проти Зеленського

– Наскільки я знаю, що він – єврей. Але це не має значення. Народ показав те, що в Україні не головне, якої людина національності, а головне, що вона може зробити. Це дуже велике досягнення в Україні. Є євреї, які за Зеленського, є такі, які проти Зеленського. Так само, як українці за Зеленського і проти Зеленського.

Моя особиста позиція – я читаю молитву в синагозі щосуботи спеціально і прошу, щоб Всевишній благословив того президента, якого обере народ України. Слава Богу, у нас є кандидати, які демократичні – одним подобається один, інший – другим. Головне – щоб не були ані нацистські, ані комуністичні. Я хочу благословити український народ. Він – мудрий народ. Україна настільки багатостраждальна країна. Мені дуже хочеться, щоб нарешті стало добре. І є всі можливості, щоб стало добре. Головне – здолати корупцію, корупцію у владі, корупцію у судах. І не буде жодних причин, щоб Україна не стала «Швейцарією».

– Посол Ізраїлю в Україні не так давно в інтерв’ю Радіо Свобода говорив про те, що антисемітизму в Україні небагато. Але, на його думку, є якийсь глибинний антисемітизм. Наскільки може це відповідати реаліям, на вашу думку?

Коли я бував в Західній Європі, на вулиці мені говорили неприємні речі. В Україні, слава Богу, такого наразі немає

– Я не зовсім з ним погоджуюся. В СРСР був ще державний антисемітизм. Були у мене свої історії – КДБ і так далі. В країні, в якій такий великий відсоток голосує за кандидата (єврейського походження – ред.), працює прем’єр-міністр єврейського походження, якщо народ вірить і віддає свої голоси, то ця країна наддемократична. Дай Боже, щоб євреї гідно робили свою справу. Насправді завдання єврейського народу, як і всіх громадян України – робити свій внесок в одну спільну справу.

Коли я бував у Західній Європі, на вулиці мені говорили неприємні речі. Можливо, це були вихідці з різних мусульманських країн. Але це траплялося не раз. Рівень антисемітизму зараз надвеликий і в Східній Європі. А в Україні, слава Богу, такого наразі немає.

Я вважаю, що поняття «націоналізм» – це непогано. У тому сенсі, хто любить свій народ. Нацист – це той, хто ненавидить інші народи. Єдине, щоб не було перегинів, щоб ненавидіти когось. Справжній націоналіст у моєму розумінні – це людина, яка любить свій народ і хоче зробити свій народ кращим, а не зробити інші народи гіршими.

– Націоналісти разом з євреями були на Майдані спільно і на фронті воювали на сході.

Ми допомагаємо багатьом переселенцям з Донецька і Луганська

– Дуже приємно, що в Україні існує хороша атмосфера. Люди почуваються комфортно, люди усміхаються. І це дає надію, що люди вірять у прийдешнє. Треба використовувати будь-який момент, щоб кувати це майбутнє самим.

Рабин донецький і рабин луганський вже давно перебувають у Києві з більшою частиною своєї громади. Там залишилися євреї, але у невеликій кількості. На сьогодні рабини Луганська і Донецька займаються тим, щоб допомогти тим, хто там залишився. Ми допомагаємо багатьом переселенцям з Донецька і з Луганська. Ми збудували містечко в Київській області. Надсилаємо мацу на свято і намагаємося їм допомогти.

​– Наприкінці минулого року була ваша заява про те, що в синагозі спостереження. І було багато заяв стосовно НАБУ. Чим вся ця історія закінчилася? НАБУ каже, що це не вони. Разом з тим, пан Ситник збирався до вас на зустріч у синагогу, щоб узгодити всі ці питання. Чи була така зустріч, чи ні?

Я сподіваюся, що НАБУ натрапить на вірний слід, а не хибний

– Воно ще не закінчилося. Це питання вирішується. Я думаю, що все скоро вирішиться повністю. Я сподіваюся, що там було непорозуміння. Це було НАБУ. Я зустрічався з паном Ситником. Сподіваюся, що ми зрозуміли одне одного. Мені здається, що НАБУ – це той орган, який створений для того, щоб боротися з корупцією. Я дуже сподіваюся, що воно боротиметься з корупцією, а не з чимось іншим. З того, що я знаю, були певні не зовсім вірні дії. Я це озвучив і надав вірну інформацію, що є, що я знаю. Я сподіваюся, що НАБУ натрапить на вірний слід, а не хибний.

– Питання, яке пов’язане з так званим депортаційним конфліктом. Це були проблеми на кордоні і з одного боку, і з іншого. Яка ситуація зараз? Що робиться на високому рівні?

– Я безпосередньо цим займався і продовжую займатися. Це дійсно дуже неприємний конфлікт. Я бачив на власні очі, як в Ізраїлі затримували громадян України. Я вважаю, що несправедливо. Я звернувся до міністра внутрішніх справ Ізраїлю Ар’є Дері і до міністра закордонних справ Каца, зустрічався з людьми, які відповідають за це. Була тут нещодавно робоча комісія. Україна також почала висилати громадян Ізраїлю у відповідь. Я сказав, що люди дуже страждають. Людина бере відпустку, купує квитки, летить, а її висилають. По-перше, це некрасиво, неправильно. Вони страждають через те, що є якісь нелегальні працівники. Так ловіть цих працівників, не ловіть безневинних. Я все це озвучив. Є полегшення з обох сторін. Мої друзі в Ізраїлі працюють з відповідними інстанціями. Сподіваюся, що проблему вирішать.

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