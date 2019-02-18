Звинувачення і реалії. Роздмухування проблеми антисемітизму в Україні вигідно Росії – експерт

Питання антисемітизму в Україні у вітчизняній єврейській спільноті доволі часто спричиняє конфлікти, і рік 2018-й не став винятком. Так, згідно з дослідженнями групи моніторингу при Конгресі національних громад, минулого року не зафіксовано випадків насильства на антисемітському ґрунті. Тим часом, Об’єднана єврейська община України заявила про зростання антисемітизму в українському суспільстві, посилаючись на власні дослідження.

Керівник Групи моніторингу прав меншин при Конгресі національних громад України В’ячеслав Лихачов, оприлюднюючи результати минулорічних досліджень, зазначив: і у 2018-му, і раніше, у 2017 році, в Україні не зафіксовано жодного випадку антисемітського насильства. Можна говорити про динаміку до зниження рівня антисемітизму в Україні у порівнянні з 2005–2007 роками, коли Україною «прокотилась» «хвиля» найбільш жорстоких вуличних нападів на осіб єврейської національності, які «реально загрожували життю постраждалих», каже фахівець у розмові з Радіо Свобода.

Минулого року ми зафіксували 1 конфлікт, який переріс у фізичну сутичку. Але антисемітизм, неприязнь до євреїв не були причиною нападу

«Минулого року ми з колегами зафіксували 1 конфлікт, який переріс у фізичну сутичку. Тоді нападник вигукував на адресу потерпілого антисемітські лайки. Але антисемітизм, неприязнь до євреїв не були ані причиною нападу, ні суттєвою частиною конфлікту. Нині ж можна говорити про те, що в Україні немає антисемітського насильства, й українські євреї не піддаються безпосередній фізичній небезпеці», – пояснив В'ячеслав Лихачов.

Протилежну точку зору мають в Об’єднаній єврейській громаді України: як зазначено у звіті цієї організації, у 2018 році було зафіксовано 107 інцидентів антисемітського характеру.​

«З них майже третина зареєстрована під час звернень на «єврейську гарячу лінію» (проект Об’єднаної єврейської громади України – ред.), 44 відсотки випадків зафіксували українські журналісти і блогери. 27 процентів випадків записав єврейський громадський діяч Едуард Долинський», – повідомлено на сайті організації.

Згідно зі звітом за 2018 рік, в Україні зростає кількість випадків побутового антисемітизму та проявів вандалізму – «зображень неонацистської символіки та написів антисемітського характеру в громадських місцях». В общині зростання відповідних показників пов’язують з відсутністю постійного моніторингу та реєстрації подібних інцидентів у попередні роки.

Науковці та правники: Ізраїль визнав зменшення рівня антисемітизму в Україні

Науковці і правозахисники тим часом зауважують: навряд чи можна говорити про зростання рівня антисемітизму в Україні, оскільки офіційні джерела в Ізраїлі пишуть про протилежну тенденцію.

Роздмухування проблеми антисемітизму в Україні вигідно Росії

Історик Олександр Палій зазначає: «роздмухування» проблеми антисемітизму в Україні вигідно Росії», яка намагається розколоти українське суспільство за релігійними уподобаннями, національним походженням та (або) мовою спілкування. На думку Палія, «нинішню Україну складно звинуватити в антисемітизмі, й українським євреям про це добре відомо».

А президент Єврейської конфедерації України, колишній голова Адміністрації президента України Борис Ложкін тим часом зауважує: в єврейській кіпі «можна спокійно пройтися по Києву і Харкову».

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