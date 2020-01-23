Україна вчергове звернулася до Ірану щодо повернення «чорних скриньок» збитого літака – РНБО

У Раді національної безпеки й оборони України повідомили про чергове звернення офіційного Києва до влади Ірану щодо повернення «чорних скриньок» збитого 8 січня після вильоту з Тегерана українського літака.

«23 січня Олексій Данілов (секретар РНБО – ред.) зустрівся з іранським уповноваженим з розслідування авіакатастрофи стосовно питання роботи експертної групи. Під час зустрічі О.Данілов наголосив на особливій важливості питання отримання Україною «чорних скриньок». Своєю чергою, іранський уповноважений з розслідування авіакатастрофи зазначив, що остаточне рішення щодо подальшої роботи із засобами реєстрації польотної інформації буде ухвалено після доповіді іранської делегації керівництву країни про результати візиту в Україну та з урахуванням вимог статті 26 Чиказької конвенції та додатку 13 до неї», – йдеться в повідомленні пресслужби РНБО.

Згідно з повідомленням, напередодні експерти, зокрема з Канади та Франції, мали можливість ознайомитися з технічними можливостями України щодо зчитування інформації з бортових самописців на базі Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, лабораторії Національного авіаційного університету та Науково-виробничого підприємства «Дискові системи».

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов повідомив 19 січня, що з Іраном тривають постійні «складні й напружені» переговори про повернення «чорних скриньок» збитого літака. Перед тим іранська державна новинна агенція IRNA повідомила, що Іран наразі не планує передавати «чорні скриньки» Києву.

20 січня президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спецпредставником президента Ірану, міністром доріг і міського розвитку країни Мохаммадом Есламі і обговорив з ним передачу Україні для розшифровки бортових самописців українського літака.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів). Уранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака силами своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе повну відповідальність.