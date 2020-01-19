Катастрофа PS572: Іран передумав віддавати Україні чорні скриньки

Іран наразі не планує передавати чорні скриньки Києву. Про це заявив голова відділу розслідування інцидентів Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резаїфер 19 січня, передає іранська державна новинна агенція IRNA.

«Бортові самописці з українського «Боїнгу» перебувають в руках Ірану і ми не плануємо їх відсилати», – цитують ЗМІ слова Резаїфера

Агенція Reuters наводить його заяву про те, що наразі іранські фахівці намагаються розшифрувати інформацію з чорних скриньок самотужки.

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«В іншому разі ми розглядаємо варіанти (відправити їх до – ред.) України чи Франції, проте поки що не ухвалено жодного рішення щодо відправлення їх до іншої країни», – передають журналісти слова чиновника.

18 січня Хасан Резаїфер заявляв, що Іран планує передати Україні чорні скриньки з літака «Міжнародних авіаліній України». Як зазначала новинна агенція Tasnim, таке рішення було пов’язано з тим, що іранські фахівці нібито не могли зчитати дані з самописців.

17 січня Офіс генерального прокурора повторно звернувся до іранських служб із проханням надати чорні скриньки.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів). Уранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака силами своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе повну відповідальність.

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19 січня в аеропорту «Бориспіль» відбулася церемонія прощання з громадянами України, які загинули внаслідок авіакатастрофи.