Авіакатастрофа літака «МАУ»: Іран віддасть чорні скриньки Києву – ЗМІ

Влада Ірану збирається передати Україні чорні скриньки з літака «Міжнародних авіаліній України», який було збито поблизу Тегерана 8 січня. Про це з посиланням на державні ЗМІ Ірану повідомляє Reuters.
Зазначається, що про передачу Києву самописців заявив голова відділу розслідування інцидентів Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резайєфар.
За даними ЗМІ, скриньки мають передати Києву до кінця місяця.
Раніше пресслужба авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» повідомила, що тіла загиблих внаслідок авіакатастрофи в Ірані українців повернуть до України 19 січня.
Загибель українського літака в Ірані. Що потрібно знати
- Літак Boeing 737-800 NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (рейс PS752, реєстраційний номер UR-PSR) вилетів близько 6:10 8 січня маршрутом Тегеран-Київ, зник із радарів через кілька хвилин після підйому в повітря.
- Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Авіакомпанія МАУ опублікувала списки загиблих пасажирів і членів екіпажу.
- Серед загиблих у катастрофі було найбільше громадян Ірану (82 людини) і Канади (63 людини), а також 11 громадян України (2 пасажири і 9 членів екіпажу), 10 громадян Швеції, 4 – Афганістану, 3 – Німеччини і 3 – Великої Британії, повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.
- Ким були загиблі в авіакатастрофі в Ірані українці: подробиці за посиланням.
- Літак був вироблений у 2016 році, отриманий МАУ безпосередньо з заводу Boeing, пройшов останнє планове технічне обслуговування 6 січня 2020 року. МАУ заявляє, що гарантує справність своїх літаків і високу кваліфікацію пілотів.
- Згідно з першою реакцією іранської сторони, літак розбився через технічні причини, які призвели до аварії двигуна.
- 11 січня, через 3 дні після катастрофи, президент Ірану Хасан Роугані визнав, що іранські військові помилково збили пасажирський Boeing 737 «Міжнародних авіаліній України». Він розпорядився знайти винних у цій трагедії.
- Командувач повітряними силами Корпусу вартових Ісламської революції Амір Алі Хаджизаде повідомив, що оператор протиповітряної оборони Ірану самостійно вирішив випустити крилату ракету по літаку, не зумівши зв’язатися з командуванням.
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