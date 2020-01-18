Авіакатастрофа літака «МАУ»: Іран віддасть чорні скриньки Києву – ЗМІ

Влада Ірану збирається передати Україні чорні скриньки з літака «Міжнародних авіаліній України», який було збито поблизу Тегерана 8 січня. Про це з посиланням на державні ЗМІ Ірану повідомляє Reuters.

Зазначається, що про передачу Києву самописців заявив голова відділу розслідування інцидентів Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резайєфар.

За даними ЗМІ, скриньки мають передати Києву до кінця місяця.

Раніше пресслужба авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» повідомила, що тіла загиблих внаслідок авіакатастрофи в Ірані українців повернуть до України 19 січня.