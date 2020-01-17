Офіс генпрокурора знову просить Іран віддати «чорні скриньки» збитого літака

Офіс генерального прокурора України повторно звернувся до компетентних органів Ірану із запитом віддати українській стороні бортових самописців літака рейсу PS 0752 Тегеран-Київ авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що був збитий біля Тегерана 8 січня.

«Окрім того, звернення Офісу стосується активізації міжнародного співробітництва під час кримінального розслідування за фактом даної авіакатастрофи», – йдеться в повідомленні.

Напередодні ОГП повторно звернувся до компетентних органів шести країн щодо спільної слідчої групи для розслідування авіакатастрофи. Звернення направили Канаді, Франції, Швеції, Німеччині, Великій Британії й Ірану. Це прохання було надіслано з урахуванням домовленостей, досягнутих 16 січня 2020 року в Лондоні під час зустрічі міністрів закордонних справ держав, чиї громадяни загинули у результаті авіакатастрофи над Тегераном.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявляв, що Тегеран готовий передати Україні «чорні скриньки» збитого літака після того, як їх проаналізує спільна слідча група експертів з Ірану, Канади й України.

Раніше директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін, який очолював комісію, що займається розслідуванням катастрофи українського літака «Боїнг-737», заявив, що українські фахівці, які працювали на місці катастрофи рейсу PS572, зрозуміли, що причиною падіння літака стала ракета, ще до того, як це визнав офіційний Тегеран, однак досі не отримали від Ірану «чорні скриньки».