Офіс генпрокурора знову просить Іран віддати «чорні скриньки» збитого літака

Офіс генерального прокурора України повторно звернувся до компетентних органів Ірану із запитом віддати українській стороні бортових самописців літака рейсу PS 0752 Тегеран-Київ авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що був збитий біля Тегерана 8 січня.
«Окрім того, звернення Офісу стосується активізації міжнародного співробітництва під час кримінального розслідування за фактом даної авіакатастрофи», – йдеться в повідомленні.
Напередодні ОГП повторно звернувся до компетентних органів шести країн щодо спільної слідчої групи для розслідування авіакатастрофи. Звернення направили Канаді, Франції, Швеції, Німеччині, Великій Британії й Ірану. Це прохання було надіслано з урахуванням домовленостей, досягнутих 16 січня 2020 року в Лондоні під час зустрічі міністрів закордонних справ держав, чиї громадяни загинули у результаті авіакатастрофи над Тегераном.
Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявляв, що Тегеран готовий передати Україні «чорні скриньки» збитого літака після того, як їх проаналізує спільна слідча група експертів з Ірану, Канади й України.
Раніше директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін, який очолював комісію, що займається розслідуванням катастрофи українського літака «Боїнг-737», заявив, що українські фахівці, які працювали на місці катастрофи рейсу PS572, зрозуміли, що причиною падіння літака стала ракета, ще до того, як це визнав офіційний Тегеран, однак досі не отримали від Ірану «чорні скриньки».
Загибель українського літака в Ірані. Що потрібно знати
- Літак Boeing 737-800 NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (рейс PS752, реєстраційний номер UR-PSR) вилетів близько 6:10 8 січня маршрутом Тегеран-Київ, зник із радарів через кілька хвилин після підйому в повітря.
- Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Авіакомпанія МАУ опублікувала списки загиблих пасажирів і членів екіпажу.
- Серед загиблих у катастрофі було найбільше громадян Ірану (82 людини) і Канади (63 людини), а також 11 громадян України (2 пасажири і 9 членів екіпажу), 10 громадян Швеції, 4 – Афганістану, 3 – Німеччини і 3 – Великої Британії, повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.
- Ким були загиблі в авіакатастрофі в Ірані українці: подробиці за посиланням.
- Літак був вироблений у 2016 році, отриманий МАУ безпосередньо з заводу Boeing, пройшов останнє планове технічне обслуговування 6 січня 2020 року. МАУ заявляє, що гарантує справність своїх літаків і високу кваліфікацію пілотів.
- Згідно з першою реакцією іранської сторони, літак розбився через технічні причини, які призвели до аварії двигуна.
- 11 січня, через 3 дні після катастрофи, президент Ірану Хасан Роугані визнав, що іранські військові помилково збили пасажирський Boeing 737 «Міжнародних авіаліній України». Він розпорядився знайти винних у цій трагедії.
- Командувач повітряними силами Корпусу вартових Ісламської революції Амір Алі Хаджизаде повідомив, що оператор протиповітряної оборони Ірану самостійно вирішив випустити крилату ракету по літаку, не зумівши зв’язатися з командуванням.
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