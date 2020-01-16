Авіакатастрофа в Ірані: підхід Канади

Канада вимагає від Ірану «повної співпраці» у справі про збиття літака «Міжнародних авіаліній України», в результаті якого загинули 57 канадців (загалом жертвами стали 176 людей).

Міністр транспорту Канади Марк Ґарно 15 січня заявив, що канадські слідчі, які відвідали місце авіакатастрофи поблизу Тегерану, ще не отримали доступ до «чорних скриньок» та записів переговорів пілотів літака Boeing 737-800 авіакомпанії «Міжнародних авіаліній України» (МАУ), але наполягають на такому доступі.

Літак вилетів з міжнародного аеропорту Тегерану 8 січня, але невдовзі був збитий іранською ракетою.

«Іранці сказали, що нам дозволять брати участь не лише в розшифровці «чорних скриньок», але і в аналізі. Ми зараз чекаємо, щоб дізнатися, де це станеться. Ми ще не отримали такого сигналу», – повідомив міністр транспорту Канади Марк Ґарно на пресконференції в Оттаві.

Раніше Іран видав візи групі канадських чиновників, включно з двома фахівцями з Ради безпеки транспорту.

Більшість жертв були громадянами Ірану та Канади. Серед 176 загиблих були також українці, афганці, шведи, британці та німці.

«Повна співпраця»

Ґарно сказав, що разом з міністрами закордонних справ з України, Швеції, Афганістану та Великої Британії він планує зустрітися 16 січня, щоб вимагати «повної співпраці з боку іранської влади».

«Канада не прийме ситуацію, коли нам не дають інформації, яку ми шукаємо», – додав міністр транспорту. За його словами, Канада добереться до сутності речей.

Підхід Трюдо

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо особливо не порушував питання про те, чи не несе президент США Дональд Трамп якусь відповідальність за катастрофу в Ірані, зауважують в статті видання Financial Times.

Збиття українського літака поблизу Тегерану сталося на тлі загострення конфлікту між Іраном і США, яке почалося після того, як за наказом президента США Дональда Трампа вбили іранського генерала Касема Солеймані, якого вважали другою найбільш впливовою особою в державі.

Авіакатастрофа сталася під час високої бойової готовності сил протиповітряної оборони Ірану. За кілька годин до аварії Іран завдав ракетних ударів проти американських сил в Іраку. Це було відповіддю на вбивство Солеймані.

У понеділок, 13 січня, Трюдо, як пише Financial Times, все ж поклав деяку провину на Вашингтон, мовляв, «ті канадці могли б зараз бути вдома зі своїми родинами», якби не «остання ескалація у регіоні».

Як зазначають у статті, Трюдо має балансувати між висловлюванням гніву та пред’явленням вимог до Ірану таким чином, щоб не поставити під загрозу репатріацію канадців або ж розслідування справи.

«Це те, що відбувається, коли є конфлікт і війна – невинні несуть на собі основний удар», – цитує видання Трюдо. За його словами, всім потрібно працювати над деескалацією та зменшенням напруги.

Раніше він пообіцяв «правосуддя» після падіння українського літака в Ірані. «Ми не будемо відпочивати, поки не отримаємо відповіді», – сказав Трюдо 13 січня в Едмонтоні.

Спочатку Тегеран заперечував збиття літака рейсу PS752, але, коли почали з’являтися докази, він зрештою визнав, що його військові «ненавмисно» збили літак ракетою.

Можливо, було дві ракети

Вже після визнання Іраном провини американське видання The New York Times 14 січня опублікувало новий відеозапис з камери відеоспостереження, на якому видно, що у збитий український пасажирський авіалайнер після зльоту з аеропорту Тегерану 8 січня могли влучити дві ракети.

На кадрах видно, як, імовірно, по літаку спершу запустили одну ракету, а через приблизно 30 секунд – ще одну. The New York Times повідомляє, що ракети були запущені з іранського військового об’єкту на відстані близько 13 кілометрів від літака.

З відео видно, що жодна з ракет не збила одразу літак. Після потрапляння, ймовірно, другої ракети літак протримався у повітрі близько хвилини, після чого загорівся і почав падати. Повідомляється, що відео на YouTube завантажив іранський користувач.

Президент України Володимир Зеленський у середу, 15 січня, відвідав посольство Канади в Україні та вшанував пам’ять 57-ми канадських громадян.

«Колись людство винайшло літаки. Колись людство винайшло зброю. Та чи зможе колись людство винайти дієвий спосіб, щоб захистити себе від своїх же творінь? І чи зможе колись людство винайти слова, що змогли б описати наш спільний нестерпний біль через трагедію збитого «Боїнга-737» – написав Зеленський у «Книзі пам’яті».

Внутрішні наслідки для Ірану

Дії та заперечення урядом збиття літака розлютили багатьох іранців, що зрештою призвело до антиурядових протестів у різних містах Ірану.

Президент Ірану Хасан Роугані закликав збройні сили країни вибачитися за несвоєчасне визнання провини за збитий літак «Міжнародних авіаліній України» і пояснити, що сталося. Промову Роугані 15 січня, в якій він закликав до національної єдності і спокою, транслювало державне телебачення.