Зеленський у посольстві вшанував пам’ять громадян Канади, загиблих у авіакатастрофі в Ірані

Президент Володимир Зеленський у середу відвідав посольство Канади в Україні та вшанував пам’ять 57-ми канадських громадян, які загинули внаслідок збиття літака «Міжнародних авіаліній України» в Ірані.

«Колись людство винайшло літаки. Колись людство винайшло зброю. Та чи зможе колись людство винайти дієвий спосіб, щоб захистити себе від своїх же творінь? І чи зможе колись людство винайти слова, що змогли б описати наш спільний нестерпний біль через трагедію збитого «Боїнга-737» – написав Зеленський «у книзі пам’яті».

Як повідомляє Офіс президента, Зеленський через посла Канади в Україні Ларису Галадзу висловив співчуття канадському народу через трагедію.

Зеленський зауважив, що в Тегерані ще залишаються 10 експертів, які продовжують роботу щодо встановлення обставин катастрофи.

Раніше сьогодні президент також мав зустріч з рідними загиблих українських громадян.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерана до Києва зазнав катастрофи невдовзі після вильоту з аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Уранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали, що літак помилково збили іранські сили протиповітряної оборони.